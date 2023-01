Na maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen Engie en de federale regering over de verlenging van onze twee jongste kernreactoren, Doel 4 en Tihange 3. Wat de onderhandelingspartners zijn overeengekomen, licht premier Alexander De Croo momenteel toe op een persconferentie. U kunt die hier live volgen.

‘De werken kunnen morgen beginnen’, zegt premier De Croo. ‘Dat gaat dan niet om de spreekwoordelijke spade die in de grond gaat, maar de opstart van een aantal studies. Om te beginnen zal er een milieu-effectenrapport worden gemaakt. Er zal ook studiewerk rond de veiligheid worden opgestart. Dat zijn de elementen die cruciaal zijn om de centrales te verlengen voor de winter van 2026.’

‘We hebben ook beslist dat de Belgische staat een belangrijke partner wordt in deze verlenging. Wij dragen vijftig procent verantwoordelijkheid in de vennootschap die dit zal uitvoeren, exploitant Engie draagt de andere vijftig procent. Daarnaast hebben we ook beslissingen genomen over de methodes en procedures voor de investeringen die gepaard gaan met deze verlenging, en over wat er gebeurt met het kernafval.’

Garantie was nodig

‘De deal die is bereikt, is het best mogelijke akkoord’, verklaarde vicepremier David Clarinval (MR) eerder vandaag. Voor de federale regering was de inzet van het akkoord de garantie dat de twee jongste kerncentrales voor de winter vanaf 2026-2027 operationeel zijn om tien jaar langer te draaien. Anderzijds wil Engie duidelijk zicht krijgen op hoeveel het bedrijf maximaal zal moeten betalen voor de berging van het kernafval. Die onzekerheid woog op het beursgenoteerde Engie.

Het akkoord van vandaag moet Engie zover leiden dat het snel de voorbereidende werkzaamheden start voor de verlenging van de twee jongste kerncentrales, anders wordt een verlenging vanaf de winter 2026-2027 wel heel erg krap. Op dit akkoord volgt wellicht nog een volgende onderhandelingsronde om de deal verder uit te diepen. (