Lukaku out met ontsteking aan de knie

De pech blijft maar duren voor Romelu Lukaku (29). Na de snoeiharde kritiek na zijn povere invalbeurt tegen Monza (2-2) is de Belgische spits van Inter nu opnieuw geblesseerd.

Big Rom heeft een ontsteking aan de kniepees en is out voor de 1/8ste finale van de Italiaanse beker vanavond tegen Parma. De situatie lijkt voorlopig niet zo ernstig, maar de volgende dagen wordt de blessure geëvalueerd. Pas bij beterschap zal Lukaku de trainingen hervatten met de groep en wordt bekeken of hij in aanmerking komt voor de competitiematch tegen Verona volgende zaterdag.

Voor het WK in Qatar sukkelde de Rode Duivel ook al wekenlang met een hamstringblessure.