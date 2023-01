Gareth Bale stopt met voetballen: ‘Vereerd dat ik mijn droom als voetballer heb kunnen waarmaken’

De Welshe voetballer Gareth Bale (33) heeft maandagnamiddag zijn afscheid als professioneel voetballer aangekondigd.

‘Na zorgvuldig overwegen, kondig ik aan dat ik met onmiddellijke ingang stop met club- en internationaal voetbal’, schrijft de 33-jarige Bale op zijn sociale media. ‘Mijn beslissing om te stoppen is veruit de zwaarste beslissing van mijn carrière geweest. Ik voel me ongelooflijk vereerd dat ik mijn droom als voetballer heb kunnen waarmaken omdat het de sport is waar ik van houd. Het heeft me zeker een van de beste momenten uit mijn leven gegeven’, klinkt het nog. ‘Hoogtepunten over 17 seizoenen heen zal moeilijk zijn om te evenaren, ongeacht welk hoofdstuk er nu op mijn pad komt.’

Bale had ook nog een apart woordje over voor Wales. ‘Ik stop dan wel als voetballer, maar het nationale team zal altijd aanwezig blijven in mij. Het geluk om Welshmen te zijn en het land te mogen vertegenwoordigen (als kapitein) heeft me iets gegeven wat ik nog nooit in m’n leven heb ervaren. Ik ben vereerd.’

De winger, aanvoerder van het nationale team van Wales, speelde in zijn carrière voor Southampton, Tottenham Hotspur, Real Madrid en Los Angeles FC.