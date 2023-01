Zijn artsen echt zo boos omdat ze wat minder gaan verdienen?

Artsen mogen geen ereloonsupplementen meer aanrekenen aan de financieel zwakste patiënten, dat stelde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vorig jaar voor. Maar de dokters zijn het daar niet mee eens, en artsenvakbond BVAS dreigt er zelfs mee om het gezondheidsakkoord op te blazen. Zijn de artsen echt zo boos? Of gaat er veel meer schuil achter de botsing tussen de minister en de grootste artsenvakbond?

