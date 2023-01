El Kaouakibi keert terug naar Parlement én stapt uit politiek

Op Instagram vertelt Sihame El Kaouakibi aan dat ze terugkeert naar het Vlaams Parlement. Tegelijk kondigt ze aan dat ze uit de politiek stapt na deze legislatuur. Ze blijft ook parlementaire medewerkers aanvragen, maar botst telkens op een njet.

‘Ik begin op 20 procent en we bouwen rustig aan terug op.’ Dat schrijft Sihame El Kaouakibi op Instagram in een post met de titel ‘Mijn politieke toekomst’. Daarmee kondigt ze haar terugkeer naar het Vlaams Parlement aan, na meer dan twee jaar ziekteverlof. Ze doet dat als onafhankelijke, nadat ze in april 2021 uit Open Vld werd gezet omwille van het oplichtingsschandaal waarin ze verwikkeld raakte.

Wel heeft ze een nieuw ziektebriefje ingediend, nadat het vorige eind 2022 afliep. Daarin zou staan dat ze het werk voor 20 procent mag hervatten, maar dat ze nog geen publieke zittingen kan bijwonen. Aan persagentschap Belga heeft de woordvoerder van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans bevestigd dat het ziektebriefje werd verlengd. Op Instagram zegt El Kaouakibi dat haar resterende tijd in het parlement wil afmaken. ‘De manier waarop zal in elk geval atypisch zijn.’

Tegengewerkt

Tegelijk geeft ze aan dat ze na deze legislatuur uit de politiek stapt. Erg verrassend is dat niet: sinds El Kaouakibi wordt verdacht van subsidiefraude zijn de deuren van de bestaande politieke partijen voor haar gesloten. Het Antwerpse parket wil haar voor die subsidiefraude vervolgen. In oktober raakte ze haar parlementaire onschendbaarheid kwijt.

El Kaouakibi blijft bovendien aanvechten dat ze sindsdien geen parlementair medewerker meer krijgt. In november vorig jaar deed ze daar een aanvraag door, maar die werd geweigerd. Op Instagram suggereert ze dat ze daarvoor naar de rechter stapt. Ze hekelt dat ‘een democratisch verkozen vertegenwoordiger kan tegengewerkt worden om haar mandaat uit te voeren, wanneer conculega’s haar/hem/hen liever niet in het halfrond hebben, ongeacht reglement of niet’.

Ze diende opnieuw een aanvraag in om twee deeltijdse medewerkers te krijgen, maar dat botste opnieuw op een njet van het Uitgebreid Bureau, dat de politieke werking van het Vlaams Parlement regelt. Volgens El Kaouakibi is zo’n medewerker uitgenomen voor haar noodzakelijk, aangezien ze niet kan terugvallen op een partij, studiedienst of fractie.