Hoe zorg je als filmmaker dat jongeren naar de cinema snellen? Je steekt er een Tiktokdansje in. En zo werd horrorfilm M3gan een groter succes dan aanvankelijk gedacht.

‘Hi, I’m Chucky! Wanna play?’ Zo’n 35 jaar geleden werd de film Child’s play zo’n succes dat de horrorpop Chucky uit de film ervan werd beschuldigd kinderen aan te zetten tot geweld. Britse tabloids schreven er zelfs twee moorden op kinderen aan toe – wat even zinnig is als zeggen dat Canvas-documentaires inspiratie bieden voor neonazi’s. Het weerhield Hollywood er in elk geval niet van om er nog zes sequels en een tv-serie uit te persen.

Nu maakt een nieuwe moordpop de cinema’s onveilig – en ditmaal is ze uitgerust met artificiële intelligentie. De scifihorrorfilm M3gan – wat staat voor ‘Model 3 Generative Android’– haalde sinds zijn release rond Nieuwjaar wereldwijd al meer dan 42 miljoen euro op. Dat is al meer dan Child’s play destijds in totaal opbracht (zonder rekening te houden met inflatie).

De wereldwijde box office van M3gan is indrukwekkend, maar nog altijd niet genoeg om Avatar: the way of water van de troon te stoten. De sequel van James Cameron neemt nu al het zevende plekje in op de lijst van succesvolste films aller tijden, na amper vier weken. Naar verwachting zal Avatar 2 uiteindelijk over de kaap van 2 miljard dollar gaan. Slechts vijf films zijn daar ooit in geslaagd en twee daarvan staan op naam van James Cameron: Titanic en de eerste Avatar, nog altijd de succesvolste film aller tijden.

In België is M3gan uit sinds 28 december, maar cijfers zijn niet bekend, omdat België een van de weinige landen ter wereld is waar de bioscoopcijfers niet bekend worden gemaakt aan pers en publiek. Zeker in de VS haalde M3ganflink meer op dan verwacht toen die er in première ging afgelopen weekend. De productie van de film kostte slechts 12 miljoen dollar, en zelfs met het ongetwijfeld stevige marketingbudget zijn die kosten wellicht nu al terugverdiend.

De memes van M3gan

De voornaamste reden voor het succes van M3gan klinkt erg klassiek: de uitstekende mond-tot-mondreclame, zo citeert Variety Jim Orr van Universal, dat de film in de VS uitbracht. Maar er wordt ook gewezen naar de manier waarop de horrorfilm zijn vooral jonge publiek wist te bereiken. In de eerste plaats werd daarvoor gezorgd door de gruwelijkste scènes uit het scenario te knippen. Daardoor kon de film ontsnappen aan een KNT-rating en gaan voor PG-13 – een veel mildere keuring, waarbij ouders worden gewaarschuwd dat niet alles in de film geschikt is voor kinderen jonger dan 13.

Dat liet de producent en distributeur toe om volop te mikken op jongeren, toch de belangrijkste doelgroep in het horrorgenre. En dat deden ze precies daar waar veel jongeren zich vandaag bevinden: op Tiktok, dat de voorbije jaren uitgroeide tot een onmisbaar marketinginstrument van de entertainmentindustrie. Iedereen herinnert zich nog hoe ‘Running up that hill’ van Kate Bush plots weer een nummer 1-hit werd, nadat het opnieuw werd gelanceerd door de Netflix-serie Stranger things.

Al weken voor de film uitkwam in de bioscoop, groeide M3gan uit tot een internetfenomeen: de memes van M3gan gingen viraal van zodra Universal in oktober vorig jaar een trailer loste waarin de horrorpop een akelig dansje bezigt. Dat werd gretig opgepikt op Tiktok, waarna de jongeren massaal de weg vonden naar de cinema.

Tiktok is zo onmisbaar geworden voor de marketing van (minstens sommige) films en tv-series, dat het erop begint te lijken dat filmmakers met opzet dansjes in hun films steken, in de hoop zo viraal te gaan. Zo biechtte regisseur Gerard Johnstone in interviews op dat de fameuze dansscène niet in het oorspronkelijke script van M3gan stond, maar dat hij het er pas later aan toevoegde. Het is niet bekend of dat gebeurde na een hint van de marketingafdeling van horrorproductiehuis Blumhouse.

Wel geweten is dat de dansscène pas in de trailer belandde na aandringen van de marketingafdeling van Universal, de Amerikaanse distributeur van de film. ‘Toen we de eerste versie van de trailer zagen, discussieerden we of we het dansje in de trailer al brachten of opspaarden als verrassing in de film’, zo vertelde hoofdrolspeelster Allison Williams aan The Hollywood Reporter. ‘En jongens, de marketingkrachten van Universal hadden groot gelijk om de scène in de trailer te houden.’ Het filmtijdschrift noemde M3gan vlakaf ‘een horrorfilm voor de Tiktokgeneratie’.

Van Singin’ in the rain tot Wednesday

Het lijdt geen twijfel dat er makers zijn die nu met opzet scènes in tv en films inlassen die memes kunnen worden. Helemaal nieuw is die reflex echter niet. Na Child’s play ging Chucky ook ‘viraal’, ook al was er van het internet voor het grote publiek nog geen sprake. De catchy songs uit musicals leidden altijd al tot een meerverkoop van de soundtracks - en tot een publiek dat twee, drie keer naar dezelfde film gaat. Een filmmaker als Quentin Tarantino is er zich dan weer goed van bewust dat zijn spitante oneliners ook na het zien van Pulp fiction blijven nazinderen – en leiden tot aanstekelijke mond-tot-mondreclame. Slimme regisseurs en producenten denken al langer na over welke beelden uiteindelijk op de affiche of in de trailer kunnen belanden. Nu is het verstandig om ook te denken: welke fragment kan viraal gaan op Tiktok?

Het beste antwoord op die vraag is: een dansje. Behalve dat van M3gan ging zo onlangs ook het dansje van Netflix-serie Wednesday viraal. Hoofdrolspeelster Jenna Ortega bedacht er zelf de choreografie van, de muziek van The Cramps deed de rest. Het nummer ‘Goo goo muck’ piekte plots in de streaminglijsten, vier decennia nadat The Cramps het als single hadden uitgebracht. The New York Times riep het stukje choreografie uit tot ‘de dans van de non-conformist’.

Dat een dansscène uit de musical Matilda viraal ging, verbaast iets minder: het betreft een nogal archetypische musicalscène. Dan ging ook Singin’ in the rain destijds viraal: tot op vandaag weet iedereen welke film wordt ingeroepen wanneer iemand met een paraplu rond een lantaarnpaal danst. Benieuwd of we over zeventig jaar hetzelfde kunnen zeggen van M3gan.