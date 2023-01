In het Nederlandse Ommeren wordt driftig gezocht naar een vermeende nazischat, ook al mag het niet van de gemeente. ‘Het gaat om heel veel geld’, licht een van de schattenjagers toe.

Het is zeker twee uur rijden vanuit de Friese stad Sneek, dus was Richard Bruinsma al om vijf uur uit de veren. Nu drinkt hij een kop thermoskoffie langs een landweggetje in het Gelderse dorp Ommeren ...