Verdachten Sky ECC vangen bot in kort geding

Drie zware jongens uit de wereld van de cocaïnesmokkel krijgen geen gelijk in een procedure die ze aanspanden tegen de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Drie beklaagden in grote drugsdossiers die voortkwamen uit de kraak van Sky ECC, hadden minister van Justitie Vincent Van Quickenborne gedagvaard omdat ze inzage wilden in het zogenaamde ‘Sky ECC’-moederdossier.

Via de rechter in kort geding wilden de drie het openbaar ministerie dwingen om inzage te geven. Maar de rechter heeft de drie verzoeken nu afgewezen, omdat de rechter vindt dat hij niet de rechtsmacht heeft om het openbaar ministerie te dwingen die inzage te geven.

Een van de drie beklaagden is Youness E.B, de broer van Othman E.B., die beschouwd wordt als een van de belangrijke drugsbaronnen uit het Antwerpse milieu.

Sinds de kraak begin 2021 van de door de criminelen als niet te kraken beschouwde berichtendienst Sky ECC, zijn honderden drugscriminelen opgepakt. De vele dossiers die tegen hen zijn geopend, zijn afgesplitst van het grote ‘moederdossier’: het onderzoek naar de berichtendienst zelf en de dealers die de toestellen verkochten.

De advocaten Frank Scheerlinck, Sam Vlaminck en Jorgen Van Laer, die een aantal verdachten verdedigen die terechtstaan in de afgesplitste dossiers, willen al lang de wettelijkheid nagaan van het manier waarop de kraak van Sky ECC is verlopen. Daarvoor willen ze toegang tot het oorspronkelijke dossier. Van het parket en de rechtbank van eerste aanleg hebben ze die tot nog toe niet gekregen, al hebben ze het al vaak geprobeerd. Nu vangen ze dus ook in een kort geding tegen de minister bot.