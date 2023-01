Nieuwe ochtendshow van Van de Veire heet ‘Goeiemorgen morgen!’

Goeiemorgen morgen! is de naam van de nieuwe ochtendshow van Peter Van de Veire op Radio 2 . De VRT haalde de mosterd bij het gelijknamige nummer van Nicole en Hugo. ‘Ik kan alleen maar zeggen dat ons Colleke ongelooflijk blij en trots zou zijn’, reageert Hugo Sigal.

Samen met cohost Kim Van Oncen maakt Peter Van de Veire de Radio2-luisters vanaf 23 januari wakker met een nieuwe ochtendshow: Goeiemorgen morgen! ‘Toen het ochtendteam aan het brainstormen was om een passende naam voor de show te bedenken, was het meteen duidelijk: het moest iets uitnodigends en zonnigs zijn’, klinkt het in een persbericht van de radiozender. ‘Die titel roept een heel warm gevoel op bij de Vlaming en zegt ook alles wat het radioprogramma wil zijn: jouw hartelijke, goedgeluimde compagnon in de ochtend.’

‘Hugo begon te wenen’

Peter vroeg vervolgens aan Hugo wat hij zelf van de naam vond, aangezien het gebaseerd is op de grootste hit van Nicole & Hugo. ‘Ik belde hem op en legde uit dat we onze nieuwe ochtendshow graag een spontane, positieve en vooral wárme naam wilden geven. En dat we dachten aan Goeiemorgen, morgen ... Waarop Hugo begon te wenen. Tranen met tuiten. Ik dacht dat ik hem gekwetst had met mijn voorstel. Maar hij vond het prachtig’, zegt Van de Veire.

‘Ik kan alleen maar zeggen dat ons Colleke ongelooflijk blij en trots zou zijn. Maak de mensen gelukkig met Goeiemorgen morgen!, ik vraag niets liever. Het is het positiefste nummer dat je je kunt voorstellen’, antwoordde Hugo aan de telefoon. Hij wordt ook de allereerste eregast op Goeiemorgen morgen! op 23 januari.