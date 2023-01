Tandartsen sluiten zich aan bij artsenprotest tegen Vandenbroucke

Vanavond gaat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in gesprek met de grootste artsenvakbond om het escalerende conflict te ontmijnen. In die machtsstrijd sluiten ook de tandartsen zich nu aan bij het protest.

Na het dreigement van de grootste artsenvakbond BVAS om het akkoord over het gezondheidsbudget op te blazen, zijn alle ogen maandagavond gericht op de zogenaamde Medicomut, het overlegorgaan waar zowel de artsen en de ziekenfondsen als de regering in vertegenwoordigd zijn.

BVAS gaf federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) nog tot die vergadering op maandag om ‘de lont uit het kruitvat te halen’. Gebeurt dat niet, dan zet BVAS de procedure verder om het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen over het gezondheidsbudget te verbreken.

De procedure die BVAS al opstartte, is hoogst ongebruikelijk en heeft verregaande gevolgen voor de patiënt. Het zou betekenen dat artsen dan volledig zelf hun tarieven kunnen bepalen en dat een hele reeks nieuwe beslissingen, zoals gratis tandzorg tot 19 jaar, een betere terugbetaling van brilglazen, of een extra premie voor geconventioneerde zorgverleners, op de helling komt te staan.

Steun van tandartsen

De reden voor het conflict? BVAS verzet zich nog het meest tegen de wet die Vandenbroucke wil doordrukken om alle zorgverleners te verbieden om in de ambulante zorg (waarbij de patiënt niet in de zorginstelling overnacht) nog ereloonsupplementen te vragen aan financieel zwakkere patiënten. Dat zou dus ook gelden voor de gedeconventioneerde artsen die bewust de officiële tarieven niet volgen. En dat vloekt volgens BVAS stevig met het vrije beroep van artsen.

Meer dan een geldkwestie is het daarmee ook een ideologische machtsstrijd. BVAS benadrukte twee maanden geleden al dat Vandenbroucke ‘geen gelegenheid onbenut laat om het vrije initiatief van artsen te fnuiken en zijn voorkeur voor een staatsgeneeskunde uit te spreken’.

BVAS krijgt daarbij nu ook de uitdrukkelijke steun van het Verbond van Vlaamse Tandartsen. ‘De wet op het verbod op supplementen bij patiënten met verhoogde tegemoetkoming is ook van toepassing voor tandartsen’, zegt woordvoerder Stefaan Hanson. ‘Ook wij kunnen niet aanvaarden dat de minister hiermee het lopend gezondheidsakkoord eenzijdig wijzigt.’

Hard tegen onzacht

Hanson benadrukt dat Vandenbroucke met zijn houding de facto ‘een einde wenst te maken aan de overlegcultuur en die vervangt door eenzijdig opgelegde beslissingen’. De Vlaamse tandartsen waarschuwen daarbij ook voor de gevolgen voor de patiënt. ‘Door de structurele onderfinanciering van de tandheelkunde, die we al jaren aanklagen, zijn heel wat behandelingen helemaal niet, slecht of slechts gedeeltelijk terugbetaald. Als we, in overleg met de patiënt, geen supplementen meer kunnen vragen, zullen we patiënten met een verhoogde tegemoetkoming niet meer kunnen verzorgen. Voor die bevolkingsgroep dreigt dus een slechtere toegankelijkheid tot kwalitatieve zorg in plaats van een betere.’

Het belooft vanavond hoe dan ook stevig te knetteren. De ziekenfondsen, die ook rond de tafel zitten, wilden nog niet officieel reageren, maar zijn verbolgen over de zet van BVAS. ‘Het wordt hard tegen onzacht’, zo klinkt het.