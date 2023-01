Portugal stelt allicht Roberto Martinez voor als nieuwe bondscoach voor

Roberto Martinez (49) lijkt op weg de nieuwe bondscoach van Portugal te worden. Om 13 uur stelt de Portugese voetbalbond zijn nieuwe bondscoach voor en volgens de Portugese sportkranten O Jogo enRecord wordt dat Roberto Martinez.

‘Zou Roberto Martinez een goeie bondscoach zijn voor Portugal?’ Dat was de vraag bij een online poll van de Portugese sportkrant A Bola. De resultaten logen er niet om: driekwart van de bevraagden stemde nee. Terwijl de man die zes jaar aan het roer stond bij de Rode Duivels toch echt wel op weg lijkt de opvolger van Fernando Santos te worden.

‘De mensen hier denken dat Martinez een tweede Fernando Santos is’, duidt voetbaljournalist Rogério Azevedo, die voor A Bola werkt. ‘Die won het EK (in 2016, red.) en de Nations League (in 2019, red.), maar kreeg de laatste drie à vier jaar veel kritiek omdat hij in de ogen van velen te weinig gedaan heeft met de geweldige generatie die hij onder zijn hoede had. Van Martinez weten de meeste voetbalfans in Portugal niet zoveel. Het beeld dat van hem bestaat, is dat hij bij België ook een gouden generatie in handen had, maar dat hij nooit verder geraakt is dan een derde plaats op het WK. Daar staren de mensen zich blind op.’

Wat ook meespeelt, is dat de voorbije weken met Zinédine Zidane, Luis Enrique en José Mourinho grotere namen genoemd werden als nieuwe bondscoach voor de Portugese bond. ‘In Portugal gelooft iedereen dat de beste man voor de job op dit moment voor AS Roma werkt: José Mourinho. Maar die is bezet en blijft voorlopig bij Roma. Dan kan het beter een buitenlander zijn, want in Portugal zitten we met frictie tussen de fans van topclubs Porto, Benfica en Sporting. Die vinden allemaal dat hun spelers in het team zouden moeten staan. Dan is het beter iemand aan te stellen die er wat verder vanaf staat.’

Ronaldo

De Franse sportkrant L’Équipe bracht afgelopen weekend naar buiten dat de Portugese voetbalbond Zidane benaderd had, maar dat die bedankt had voor de eer. Maar dat wil daarom niet per se zeggen dat Roberto Martinez tweede keuze is, denkt Azevedo. ‘Het speelt in zijn voordeel dat hij (in tegenstelling tot Zidane, red.) geen persoonlijke band met Cristiano Ronaldo heeft. Dat zal namelijk de eerste grote beslissing worden van de nieuwe bondscoach: roept hij Ronaldo nog op als die in Saudi-Arabië speelt, in een competitie die niet eens bij de vijftien beste ter wereld is?’

‘Bovendien heeft Martinez ervaring met het managen van topspelers: hij had bij jullie toch Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku onder zijn hoede. Hij staat ook voor aanvallend, dominant voetbal, terwijl voorganger Fernando Santos soms te cynisch speelde. En ook belangrijk: Portugal heeft met wingbacks als João Cancelo en Nuno Mendes eigenlijk de ideale spelers om achteraan met drie te spelen. Daar werd al lang om geroepen in Portugal, maar Fernando Santos heeft die switch nooit durven te maken. Maar ik geloof dat Martinez daar wel ervaring mee heeft, niet?’