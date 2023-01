Tsjechische ex-premier Babis vrijgesproken in fraudezaak met EU-subsidies

Andrej Babis, de vorige premier van Tsjechië, is vrijgesproken in een fraudezaak met Europese landbouwsubsidies. Een opsteker voor de oud-premier, die een van de topfavorieten is voor de presidentsverkiezingen in het land die vrijdag van start gaan.

Een rechtbank in de Tsjechische hoofdstad Praag heeft ex-premier Andrej Babis (68) op maandag vrijgesproken in een fraudezaak. De rechter acht het onvoldoende bewezen dat de politicus 2 miljoen euro aan onterechte Europese landbouwsubsidies opstreek met zijn landbouwbedrijf Agrofert. Die subsidie was bedoeld voor kleine landbouwbedrijven, terwijl Agrofert het grootste landbouwbedrijf van het land is.

Dat Babis enerzijds onderhandelde over subsidies als premier en ze anderzijds als bedrijfsleider binnenhaalde, kon op veel kritiek rekenen in binnen- en buitenland. Via een complexe juridische constructie knipte hij de formele banden met het bedrijf door, al beweerden critici dat hij nog steeds de voornaamste belanghebbende was.

Het fraudeproces kwam pas tot stand na afloop van zijn premierschap, na de verkiezingsnederlaag van Babis in 2021. Hij noemde het altijd ‘een politiek proces’ en hield zijn onschuld vol.

Babis werd na de laatste verkiezingen parlementslid voor ANO 2011, een populistische partij die hij zelf oprichtte in 2011. Hij is een van de topfavorieten om de volgende president te worden. Vrijdag starten die presidentsverkiezingen. Omdat een absolute meerderheid vereist is om president te worden, volgt allicht een tweede stemronde. Indien Babis het tot president schopt, zal hoger beroep in de fraudezaak niet meer mogelijk zijn.