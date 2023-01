Van Vermeer tot Picasso: de beste tentoonstellingen van het voorjaar

Welke series, films en expo’s mag je dit voorjaar niet missen? Wat zijn de concerten, boeken en theaterstukken waar onze redactie naar uitkijkt? En waar vind je de beste feestjes? Ontdek hier onze cultuurtips voor het voorjaar.

1. Vermeer

Wie? De ‘sfinks van Delft’, 17de-eeuwse meester met een klein maar weergaloos oeuvre, blijft een van de meest intrigerende figuren uit de kunstgeschiedenis.

Ga kijken, want het Rijksmuseum is klaar voor een stunt. Het Louvre bracht vijf jaar geleden twaalf werken bijeen, in Amsterdam zullen er minstens 28 te zien zijn. Daarbij uitzonderlijke bruiklenen zoals het Meisje met de parel uit het Mauritshuis, de Vrouw met de weegschaal uit Washington en drie schilderijen uit Frick Collection in New York die voor het eerst worden uitgeleend. Aan de tentoonstelling ging diepgaand onderzoek met nieuwe technieken vooraf, wat nieuw inzicht biedt in Vermeers werkwijze.

Waar & wanneer? Rijksmuseum, Amsterdam 10/2>4/6. Reserveren sterk aangeraden.

Johannes Vermeer, Schrijvende vrouw in het geel. Foto: National Gallery of Art, Washington

2. Donatello

Wie? De renaissancemeester stond mee aan de wieg van een visuele revolutie in de beeldhouwkunst.

Ga kijken, want de tentoonstelling was eerder in Firenze te zien en dat was voor velen een revelatie. De helft van de 130 sculpturen en schilderijen is bijeengebracht uit internationale musea, ook Italiaanse kathedralen zoals die van Siena leenden werken uit.

Waar & wanneer? V&A, Londen, 11/2>11/6.

Spiritello met tamboerijn. Foto: Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin. Photo Antje Voigt

3. Gijs Van Vaerenbergh & Escher

Wie? Het Leuvense architectenduo, bekend van het ‘doorkijkkerkje’ van Borgloon, creëert bijzondere ruimtelijke ervaringen.

Ga kijken,want de tentoonstelling Escher - andere wereld combineert de optische illusies uit de beroemde prenten van M.C. Escher met zaalvullende installaties van Gijs Van Vaerenbergh. Je stapt als het ware binnen in Eschers beeldraadsels.

Waar & wanneer? Kunstmuseum, Den Haag, 18/2>10/9

Ruimtevullende installatie in het Kunstmuseum. Foto: Gijs Van Vaerenbergh

4. Celebration Picasso 1973-2023

Wat? Vijftig jaar geleden overleed de krachtpatser van de twintigste-eeuwse kunst. Frankrijk en Spanje spannen samen voor een wereldwijde hommage, met liefst vijftig tentoonstellingen die aan Pablo Picasso gewijd zijn. De aandacht gaat onder meer naar zijn grote voorbeelden zoals El Greco (Prado, Madrid), één specifieke periode (Fontainebleau, in Moma, New York), zijn muzen Fernande Olivier en Françoise Gilot (Kunstmuseum Münster), zijn beschermvrouw Gertrude Stein (Musée du Luxembourg, Parijs) of zijn allerlaatste, vitalistische werken (Fondation Beyeler, Basel)

Ga kijken, want het Musée Picasso in Parijs, dat de grootste collectie bezit, bijt de spits af. Het nodigt designer Paul Smith uit om een selectie te maken, gecombineerd met werk van hedendaagse kunstenaars en ontwerpers.

Waar & Wanneer? Musée Picasso, Parijs, 7/3>27/8.

Affiche van de Picasso-tentoonstelling, met Paul Smith als curator.

Manet/Degas

Wat? Edouard Manet en Edgar Degas hielden van paardenkoersen, caféscènes en prostituees. Maar belangrijker: ze waren beiden op hun manier pioniers van de moderne kunst.

Ga kijken, want dit wordt een artistiek duel tussen twee titanen van het Franse impressionisme, met mooie bruiklenen van het Metropolitan Museum in New York.

Waar & wanneer? Musée d’Orsay, Parijs 28/3>23/7.

Edouard Manet, Jeune femme (1866). Foto: metropolitan museum new york

6. Hugo van der Goes

Wie? Van zijn hand zijn amper een ­dozijn schilderijen bekend, zijn ­leven blijft een enigma. Maar Van der Goes (1440-1482) zette wel als geen ander de exquise schilderstraditie van Jan van Eyck en Rogier van der Weyden verder.

Ga kijken, want nooit eerder werd een solotentoonstelling aan zijn oeuvre en navolging gewijd. Berlijn is daar, met legendarische werken als het Monforte-altaar en de Geboorte van Christus, het best voor uitgerust.

Waar & wanneer? Gemäldegalerie, Berlijn, 31/3>16/7.

Hugo van der Goes, De zondeval’ uit de Weense diptiek (1477/79). © KHM-Museumsverband

7. Basquiat x Warhol

Wat? Jean-Michel Basquiat en zijn protegé Andy Warhol realiseerden in de late jaren 80 in totaal 160 werken samen. Fondation Vuitton brengt er honderd van samen.

Ga kijken, want dit straffe project wordt aangevuld met individuele werken van Basquiat, Warhol, Keith Haring, Jenny Holzer en anderen. En brengt zo de New Yorkse kunstscène rond 1980 in kaart.

Waar & wanneer? Fondation Louis Vuitton, Parijs, 5/4>28/8.

Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol, Untitled (collaboration no.23) 1984-1985. Foto: Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by Artestar, New York; The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by ADAGP, Paris 2022

8. The Rossettis

Wat? De Britse prerafaëlieten, met Dante Gabriel Rossetti als frontman, hielden van mooie en meedogenloze vrouwen, van Botticelli, van sprookjesachtige settings en oude ballades.

Ga kijken, want Tate Britain brengt een overzicht van de tegencultuur van de Rossettis, met naast Dante Gabriel ook zijn zus Christina en zijn echtgenote Elizabeth (neé Siddal).

Waar & wanneer? Tate Britain, Londen, 6/4>24/9.

Dante Gabriel Rossetti, Joan of Arc. Foto: fitzwilliam

9. Mondriaan - Hilma af Klint

Wat? Piet Mondriaan en Hilma af Klint hebben elkaar nooit ontmoet, maar er vallen mooie parallellen te trekken tussen de Nederlandse en Zweedse pioniers van de abstracte kunst. Beiden begonnen hun carrière als landschapsschilders.

Ga kijken, want de belangstelling voor Af Klint, die zich ook als medium outte, neemt alleen maar toe. Werk van haar is dit voorjaar ook te zien in Swedish ecstacy in Bozar.

Waar & wanneer? Tate Modern, Londen, 20/4>3/9.

Hilma af Klint The ten largest, group IV, No. 3 Youth (1907). Foto: The Hilma af Klint Foundation

10. Diva

Wat? Van de operagodinnen uit het Victoriaanse tijdperk tot hedendaagse megasterren: Diva duikt in onze fascinatie voor de kracht en creativiteit van excentrieke artiesten.

Ga kijken, want V & A belooft een spektakeltentoonstelling waarin mode, design, fotografie, muziek en performance over elkaar heen buitelen.

Waar & wanneer? V&A, Londen, 24/6>7/4.