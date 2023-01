De premier en de vicepremiers komen om 15.30 uur samen om zich te buigen over een deal met Engie. Dat laat vermoeden dat een akkoord met Engie zo goed als rond is.

Nadat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zondag in De Zevende Dag had aangekondigd dat een akkoord met Engie nog maar een kwestie van uren was, leefde de verwachting dat het bedrijf mogelijk al voor de opening van de beurs een akkoord wereldkundig zou maken. Maar ook vandaag moest nog verder onderhandeld worden.

‘Ze zitten heel dicht bij een akkoord, maar juridisch moeten de losse eindjes nog aan elkaar geknoopt worden’, luidde het in regeringskringen. Enerzijds wil de overheid zo veel mogelijk de garantie dat de twee jongste kerncentrales voor de winter vanaf 2026-2027 operationeel zijn om tien jaar langer te draaien. Anderzijds wil Engie duidelijk zicht krijgen op hoeveel het bedrijf maximaal zal moeten betalen voor de berging van het kernafval. Die onzekerheid weegt op het beursgenoteerde Engie.

Een akkoord moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de regeringstop, want de financiële consequenties zijn gigantisch. Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft alvast om 15.30 uur de regeringskern samengeroepen. Engie en de overheid staan erg dicht bij een akkoord, maar in kannen en kruiken is het nog niet. ‘Er wordt nog wat doorgesproken, maar het optimisme is groot dat er kan geland worden’, luidt het in regeringskringen. Als de vicepremiers het akkoord honoreren, volgt nadien een gemeenschappelijke communicatie over de inhoud.