Justitie plant nieuw detentiehuis in Olen, gemeentebestuur ‘bezorgd’

In Olen komt er een nieuw detentiehuis op de site Sterrenwijzer, in een voormalig woonzorgcentrum. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) bekendgemaakt. Het gemeentebestuur is geen voorstander.

In het detentiehuis zouden veroordeelden uit de regio niet gewoon hun straf uitzitten, maar ook werken aan zelfredzaamheid en re-integratie in de maatschappij. ‘We zetten maximaal in op een zinvolle dagbesteding en mensen zo goed mogelijk voorbereiden op hun vrijlating’, zegt minister Van Quickenborne. ‘Dat is nodig als we willen vermijden dat de gevangenissen overvol en de recidivecijfers hoog blijven. Detentiehuizen zijn de perfecte omgeving om aan die terugkeer te werken.’

Detentiehuizen passen in de plannen om korte gevangenisstraffen opnieuw uit te voeren, om volgens Van Quickenborne ‘een einde te maken aan de vicieuze cirkel van straffeloosheid, recidive en overvolle gevangenissen’. Het gaat om kleinschalige gesloten strafinstellingen voor maximaal zestig personen, die straffen van minder dan drie jaar moeten uitzitten.

Kortrijk

In september opende in Kortrijk het eerste detentiehuis, eveneens in een voormalig woonzorgcentrum. Intussen hebben al vijf gedetineerden dat detentiehuis mogen verlaten. Zij herpakten zich, klinkt het, en vonden werk en een vaste woonplaats. Vanuit het detentiehuis worden ook samenwerkingen aangegaan met bedrijven en organisaties uit de buurt, bijvoorbeeld om klusjes te laten opknappen door gedetineerden of opleidingen voor hen te voorzien.

Nu komt er dus ook een detentiehuis in Olen, net als in Berkendael, Ninove en Zelzate. Op 17 januari vindt een infoavond voor de buurtbewoners plaats. Het gemeentebestuur van Olen vreest alvast voor meer mobiliteitsdruk en een onveiligheidsgevoel in de buurt.