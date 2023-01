Enkele bestuurders op de expresweg N45 van Aalst naar Ninove beleefden de schrik van hun leven. Dashcambeelden tonen hoe een zevental paarden plots de drukke expresweg oversteekt. Bestuurders die op de weg rijden, moeten hard remmen om de dieren te ontwijken. Eén paard lijkt bij het oversteken het evenwicht te verliezen en valt.

In totaal waren 22 paarden zondagavond rond 19.10 uur uitgebroken in de omgeving van Dries in Denderhoutem. Het is nog niet duidelijk hoe dat is kunnen gebeuren. De paarden zijn allemaal van dezelfde eigenaar. Ze sloegen op de vlucht richting Denderleeuw en Liedekerke. Veerle Baeyens, de burgemeester van Haaltert, werd meteen ingelicht en zette een noodcommunicatie in gang.

Rond 20.40 uur kreeg de burgemeester de melding dat alle paarden gevat zijn. Volgens de eerste vaststellingen zou een aantal paarden lichte verwondingen hebben opgelopen, maar voorlopig stellen de dieren het al bij al goed. De burgemeester wil iedereen bedanken die geholpen heeft bij de zoektocht.