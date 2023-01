Bolsonaro veroordeelt bestorming en ontkent hoofdrol

De Braziliaanse ex-president Jair Bolsonaro heeft de bestorming op de overheidsgebouwen veroordeeld. Dat zijn leugens over de verkiezingsuitslag supporters tot een couppoging hebben gedreven, krijgt hij niet over de lippen.

‘Plunderingen en invasies van openbare gebouwen,’ zo zegt Bolsonaro, ‘ontsnappen aan de regel.’ Alleen ‘vreedzame demonstraties’ kunnen volgens hem in een democratie. Hoewel het zijn supporters waren die binnendrongen in overheidsgebouwen en het zijn slogans waren die weerklonken bij de bestorming, voelt Bolsonaro zich niet verantwoordelijk. ‘Geen bewijs voor’, oordeelt Bolsonaro vanuit de Verenigde Staten. Daar woont hij sinds zijn voorlaatste dag als Braziliaans president.

Zittend president Lula reageerde furieus op de bestorming. Hij was niet in de hoofdstad op het moment van de bestorming, maar beloofde om alle ‘vandalen, neofascisten en fanatici’ streng te straffen. De partij van Lula organiseert vandaag meteen een mars voor de democratie. Lula is ervan overtuigd dat de leugens van Bolsonaro de menigte opzweepten. Bolsonaro beweert dat hij de jongste presidentsverkiezingen in het land won. Daarvoor levert hij evenwel geen bewijzen.

De Braziliaanse minister van Justitie heeft socialemediabedrijven, zoals Meta, Twitter en Tiktok, bevolen om posts te verwijderen die de bestorming verdedigen. Volgens de gouverneur in de regio van de hoofdstad zijn al meer dan 400 mensen gearresteerd.

Steun voor Lula

Veel landen veroordelen de bestorming. ‘Braziliës democratische instellingen genieten onze volle steun en de wil van de Brazilianen mag niet ondermijnd worden’, zegt Amerikaans president Joe Biden. Zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron zit op dezelfde lijn en belooft Lula steun. Joseph Borrell, buitenlandchef van de Europese Unie, is ‘ontsteld’ door ‘de gewelddaden en de illegale bezetting van overheidsgebouwen door gewelddadige extremisten’.

Vanuit België trekt minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) de parallel met de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. ‘We roepen op tot het respecteren van de uitslag van democratische verkiezingen, de instellingen die daarvoor symbool staan en de rechtsstaat. Democratie mag nooit als verworven worden beschouwd.’