Nog altijd wisselvallig en nat weer

Het is maandag wisselvallig met meestal veel bewolking en nu en dan buien, die ‘s avonds in de Hoge Ardennen een winters karakter kunnen aannemen. De maxima variëren van 3 graden in de Hoge Ardennen tot 9 graden in het westen van België. Dat meldt het KMI.

Maandagavond vallen er in het binnenland nog enkele buien, die later wegtrekken richting Duitsland. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 3 à 4 graden in Vlaanderen.

Dinsdagochtend is het eerst nog overwegend droog met enkele opklaringen, maar de bewolking neemt snel toe en in het westen van het land gaat het nog voor de middag regenen. In de namiddag valt er ook in het centrum en het oosten lichte tot matige regen, en in de Hoge Ardennen tijdelijk smeltende sneeuw. De maxima worden pas op het einde van de namiddag genoteerd en schommelen tussen 2 en 9 graden.

Woensdagochtend is het in het zuidoosten nog regenachtig, maar in de rest van het land is het overwegend droog met opklaringen. In de namiddag wisselen zon en wolken elkaar af en vallen er nog een paar buien. De maxima schommelen tussen 5 en 11 graden.

Donderdagochtend kunnen er nog wat lokale opklaringen voorkomen, maar is het vaak al bewolkt met enkele buien. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en trekt een nieuwe en actieve regenzone vanaf het zuidwesten door het land. De maxima, die op het einde van de dag gehaald worden, liggen tussen 5 en 11 graden.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met inde loop van de dag enkele buien. In het zuidoosten van het land is het ‘s ochtends eerst nog regenachtig. De maxima schommelen in de meeste streken rond de 10 graden.