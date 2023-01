Dit weekend was de deal met Engie zogezegd alweer een kwestie van uren, punten en komma’s. Krijgen we maandag dan het antwoord op de vragen die al weken voorliggen?

‘De deadline was 31 december, vandaag zijn we 39 december.’ Met een kwinkslag verkondigde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zondagochtend in De Zevende Dag dat het hoog tijd was om de onderhandelingen ...