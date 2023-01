Tienkoppig Anderlecht verzuipt in de slotfase tegen Union

Na een strenge rode kaart voor Moussa N’Diaye knokte Anderlecht zich met tien toch op voorsprong tegen Union, maar Union wiste de treffer van Fabio Silva uit in een dolle slotfase. Voor Anderlecht is het de zesde derbynederlaag op rij.

Een grote verrassing bij paars-wit voor de aftrap: niet Hendrik Van Crombrugge, maar wél Bart Verbruggen tussen de palen. Daarnaast koos Brian Riemer ook voor Ashimeru en Diawara op het middenveld, ten koste van Arnstad en Trebel. Bij Union verving Lynen de geschorste Teuma.

Het was al geleden van 17 maart 1973 dat Anderlecht nog eens kon winnen van Union in de Belgische eerste klasse, en na amper een paar minuten zag het er niet naar uit dat dit vanavond wel ging lukken. Na een knappe steekpass van Vanzeir op Lazare ging N’Diaye aan de noodrem hangen. De grensrechter vlagde eerst voor buitenspel, maar na een (lange) VAR-tussenkomst bleek dat het geen buitenspel was en oordeelde Van Driessche dat N’Diaye de laatste man was: rood voor de Senegalees. Riemer greep onmiddellijk in en bracht Sardella voor Refaelov.

Anderlecht nergens

Union rook bloed, maar Bart Verbruggen was attent op een poging van Adingra. Bram Van Driessche kreeg ondertussen het thuispubliek over zich toen hij een overtreding van El Azzouzi niet bestrafte met geel – het beloofde een zware avond te worden voor de scheidsrechter. Even later had Verbruggen twee pogingen nodig om de bal te klemmen.

Anderlecht bracht offensief bitter weinig en zonder Refaelov – de enige die nog een assist lijkt te geven bij paars-wit – was het moeilijk om iets in elkaar te knutselen. Ondertussen stonden zowel Diawara als Ashimeru al met geel achter hun naam: het middenveld van Anderlecht was onbestaande.

Boze Vertonghen

De poppen gingen voor rust opnieuw aan het dansen: Burgess haalde Amuzu neer en heel Anderlecht wilde rood zien, maar Van Driessche hield het terecht bij geel. Ook Anderlecht-coach Riemer kreeg geel voor protest. In de tegenaanval haalde Amuzu Nieuwkoop hard – maar correct – neer: Jan Vertonghen ging ostentatief boven de geblesseerde Nederlander hangen en riep hem toe: ook de Anderlecht-aanvoerder en de toegesnelde Ismaël Kandouss gingen op de bon: gele kaart nummer vijf en zes voor rust. De laatste serieuze kans voor rust was voor Nieuwkoop, maar zijn landgenoot dook de bal uit de hoek.

Na rust monopoliseerde Union de bal verder, maar Anderlecht loerde op de counter. Murillo zette goed voor, maar Silva kreeg de bal niet onder controle. Op de tegenprik duwde Verbruggen de bal van Vanzeir in corner.

Silva eindelijk raak

Maar het kan raar lopen: plots stond paars-wit op voorsprong. Ashimeru kreeg te veel ruimte op het middenveld, Amuzu ging een zeldzame keer zijn man voorbij én Silva dook goed op tussen zijn verdedigers om de bal van dichtbij binnen te schieten. De eerste veldgoal van de Portugees sinds 9 oktober voor paars-wit kon een hele belangrijke zijn.

Union was aangeslagen en Geraerts probeerde met onder andere debutant Terho het tij te keren en het loonde: Lynen stak Puertas diep en die werkte beheerst af. Bij Anderlecht waren ze furieus omdat de geblesseerde Sardella het veld niet op mocht van ref Bram Van Driessche - nadat hij er eerst op eigen initiatief was op gelopen om een counter van Union te neutraliseren.

Dolle slotminuten

Maar ook het gelijkspel kon Anderlecht niet vast houden: Murillo liet zich aan de achterlijn te makkelijk aftroeven, Puertas legde achteruit op Lynen en die schoot - via Arnstad en Vertonghen - de bal voorbij Verbruggen. Meer nog: Anderlecht moest de kelk tot de bodem ledigen: Boniface bediende Adingra, die Verbruggen knap klopte.

In de stand houdt Union de kloof met Genk op zeven punten, terwijl Anderlecht elfde blijft met (voorlopig) vier punten achter een plek die recht geeft op deelname aan de Europe Play-offs.