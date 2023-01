Aanhangers van Bolsonaro bestormen het Braziliaanse parlement en hooggerechtshof

In Brasilia, de hoofdstad van Brazilië, hebben hordes aanhangers van de voormalige president Jair Bolsonaro het congresgebouw en het hooggerechtshof bestormd. Ze zijn ook het presidentieel paleis binnengedrongen. De militaire politie heeft traangas ingezet en probeert de situatie onder controle te krijgen.

Het gebied rond het congresgebouw was vooraf wel door de autoriteiten afgezet, maar de fans van Bolsonaro slaagden erin door de veiligheidscordons heen te breken. De extremisten, lokale media spreken over bijna 3.000 mensen, zijn gekleed in de kleuren van de Braziliaanse vlag en zoeken de confrontatie met de politie. Enkele tientallen van hen zijn erin geslaagd het congresgebouw te beklimmen en het dak te bezetten. Ze zouden ook in het presidentieel paleis zijn binnengeraakt.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

De pas verkozen president Lula da Silva is momenteel in Sao Paulo. De minister van Justitie, Flavio Dino, heeft op Twitter al gereageerd. ‘Deze absurde poging om hun wil op te leggen met geweld zal niet slagen.’ Hij heeft al versterking voor de ordetroepen aangekondigd.

Veel kiezers van Jair Bolsonaro weigeren zich neer te leggen bij de nederlaag van de voormalige rechtse president. Na de verkiezingen, op 30 oktober vorig jaar, hebben de ‘Bolsonaristen’ op verschillende plekken in het protestpiketten opgericht. Op 1 januari is de linkse Lula da Silva aangesteld als nieuwe president.

Bolsonaro zelf landde op 31 december in Florida, in de Verenigde Staten, om daar bij familie te verblijven.