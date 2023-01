Rusland ‘bluft’ over dood 600 Oekraïense militairen

Het Russische ministerie van Defensie claimt 600 Oekraïense soldaten te hebben gedood met een raketaanval. Het zou de dodelijkste aanval zijn sinds het begin van de oorlog. Oekraïne ontkent en media vinden geen bewijzen.

In een tv-boodschap stelt Igor Konasjenkov, de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie, dat Moskou grootschalig wraak heeft genomen. Russische soldaten zouden een geheime basis van het Oekraïense leger hebben blootgelegd in Kramatorsk, in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne. In ‘slaapzaal 28’ en ‘slaapzaal 47’ van een voormalig schoolgebouw zouden 1300 Oekraïense soldaten aanwezig zijn geweest, volgens de Russen. ‘Door een massale nachtelijke raketaanval op deze locaties zijn meer dan 600 Oekraïense soldaten gesneuveld’, claimt Konasjenkov. Met bewijzen voor deze claim kwam Moskou niet.

Pure propaganda

Vast staat dat Rusland in de nacht van zaterdag op zondag (na het aangekondigde, maar niet gerespecteerde 36-urige staakt-het-vuren dat Russisch president Vladimir Poetin had aangekondigd) en ook op zondag aanvallen heeft uitgevoerd op verschillende plaatsen in Oekraïne. Zo waren er beschietingen in de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizja, in Cherson, in enkele dorpen rond de Dnipro en ook in Kramatorsk. Maar Kiev ontkent grote verliezen te hebben geleden in die laatste stad. ‘Pure Russische propaganda’, klinkt het daar.

Volgens de burgemeester van Kramatorsk zijn verschillende gebouwen beschoten, maar zijn daarbij geen slachtoffers gevallen. Journalisten van het internationale persagentschap Reuters zijn in de betrokken stad gaan kijken. De twee slaapzalen waarover Moskou spreekt zijn volgens de reporters niet direct geraakt, er zouden enkel wat ruiten gesneuveld zijn. Duidelijke sporen dat soldaten in de slaapzalen een legerbasis hadden ondergebracht, waren er niet en sporen van bloed of slachtoffers vonden ze evenmin. In de buurt van de gebouwen waren wel twee grote kraters te zien.

Doel gemist

Ook Daniele Raineri, journalist voor het Italiaanse La Republica, ging ter plekke. Op Twitter deelde hij een foto van een krater, net naast een gebouw. ‘Ik check slaapzaal 28: de raket heeft het doel gemist, en een gat gemaakt in de grond ernaast. De gebouwen errond zijn niet geraakt.’ Hij ging ook bij slaapzaal 47 kijken: ‘De Russische raket heeft weer doel gemist. Er is een groot gat voor het gebouw, de plek is leeg en verlaten.’

Italian journalist in Kramatorsk here. Russia allegedly killed 600 Ukrainian soldiers “in dormitories 28 and 47”. I’m checking the first place, dormitory 28: the missile missed the target, made a big hole in the soft terrain and didn’t touch the buildings around /1 pic.twitter.com/um9Oh0CzlA — Daniele Raineri (@DanieleRaineri) January 8, 2023

Het Russische ministerie noemt de aanval op Kramatorsk een vergelding voor de Oekraïense bombardementen bij de jaarwisseling op Makijivka, ten oosten van de stad Donetsk. Bij een raketaanval op een schoolgebouw waar Russische militairen waren ondergebracht, vielen toen volgens Rusland 89 doden. Oekraïene spreekt over 400 dode Russische militairen in Makijivka. Russische legercommandanten kregen toen veel kritiek van militaire bloggers die het strategisch volstrekt idioot vonden om zoveel soldaten in één gebouw onder te brengen. Ook het Amerikaanse Institute for the Study of War verweet toen het Russische commando ‘criminele nalatigheid’, omdat het zijn manschappen niet in kleinere groepen verspreidde, weg van de frontlinie. Oekraïne zou volgens kenners niet langer grote groepen soldaten laten samentroepen in één faciliteit.