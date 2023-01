Alexander De Croo heeft iets goed te maken bij vrouw en kinderen

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Tumultueus

In een interview met De Zondag geeft premier Alexander De Croo (Open VLD) aan hoezeer de onderhandelingen met Engie tot een ‘tumultueuze kerst’ hebben geleid. Er was amper tijd voor gezellig samenzijn. ‘Twee volle dagen, denk ik. We waren anderhalve dag ver op onze skivakantie toen ik naar huis moest. Het was pas op oudejaarsavond om 23 uur dat ik terug was bij mijn gezin. Dat was niet fijn voor mijn vrouw en kinderen. Ik heb iets goed te maken tegenover hen. Ik besef dat heel goed.’

Goede voornemens

De deal met Engie mag dan (zo goed als) rond zijn, de premier heeft nog goede voornemens. ‘Ik wil verder gaan en ik kijk in de eerste plaats naar de pensioenen. We moeten daar absoluut een bijkomende stap zetten. Ik wil hier niet in detail gaan – dat is voor de regeringstafel – maar de filosofie moet zijn: langer werken aantrekkelijker maken. Ook op het vlak van de arbeidsmarkt moeten we nog maatregelen nemen, zodat de vele vacatures eindelijk ingevuld raken.’

Details

Dat De Croo geen details wil geven, heeft waarschijnlijk veel te maken met de vernietigende reactie van de PS op zijn eerdere pensioenvoorstel. PS-voorzitter Paul Magnette zei ‘erg boos’ te zijn. Dan klonk minister voor Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) wel een pak milder op VTM Nieuws. ‘Wij zijn absoluut niet kwaad,’ aldus Gennez, ‘wij zijn blij als er dossiers op tafel komen waarbij er hervormd moet worden. De pensioenen zijn zo’n belangrijk dossier.’ Of de gunstregimes dan afgeschaft moeten worden? ‘Dat moeten we globaal bekijken’, vertelde Gennez. ‘In sommige regimes is het niet langer houdbaar dat je voor je zestigste met pensioen gaat, de mensen weten dat. Maar tegelijkertijd moeten we ook eerlijk zijn en kijken naar onze arbeidsmarkt: 55-plussers zijn de doelgroep op de arbeidsmarkt die het zwaarst gediscrimineerd wordt. Je kunt niet aan mensen vragen om langer te werken, maar ze dan nooit een job aanbieden, omdat ze te oud of te weinig productief zijn. We hebben alle talenten nodig.’

Taboes

Sommige zaken zullen hoe dan ook niet hervormd worden door de regering-De Croo. Zo kan er voor de socialisten geen sprake van zijn om aan de automatische loonindexering te raken – ‘dat zou gewoon dom zijn’ volgens Gennez – of om de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd. Dat laatste beseft ook De Croo. ‘Ik ben daar persoonlijk voorstander van, maar ik ga geen onrealistische ballonnetjes lanceren. Ik ken de limieten van mijn regeringspartners en ik wil die ook respecteren. Dat zal dus niet voor deze legislatuur zijn.’