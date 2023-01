Ook in Zonhoven vlamt Van Aert naar de eerste plaats

Wout van Aert is momenteel gewoon niet te stoppen. Ook de Wereldbekercross in de iconische zandkuil van Zonhoven bleek een prooi voor de uittredende Belgische kampioen veldrijden. Van Aert kwam nog voor halverwege de wedstrijd alleen te zitten en won autoritair. Grote rivaal Mathieu van der Poel ging twee keer tegen de vlakte, maar werd wel comfortabel tweede.

Het veldritpeloton was voor het eerst sinds oktober 2021 te gast in Zonhoven, waar de intussen iconische kuil op de renners lag te wachten. Die kuil fungeerde meteen als het toneel voor het laatste duel op Belgische bodem tussen eeuwige rivalen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Voor Van Aert was het bovendien zijn laatste cross voordat hij volgende zondag zijn Belgische kampioenentrui inlevert.

Van der Poel had deze cross al drie keer op zijn naam geschreven, terwijl Van Aert dat nog maar één keer kon… in 2015. Met Zdenek Stybar (2010) stond nog een derde ex-winnaar aan de start. Toon Aerts, de winnaar van de voorbije twee edities, was er uiteraard niet bij in Limburg door zijn lopende dopingzaak. Ook Eli Iserbyt was afwezig. Wel van de partij: zandspecialist Laurens Sweeck, die zaterdag afwezig was bij de Superprestige in Gullegem en zijn leiderstrui in de Wereldbeker verdedigde.

Van der Poel maakt kennis met het zand

Sweeck begon alvast vol enthousiasme aan de cross: de voormalige Belgische kampioen nam de beste start. Van der Poel volgde in zijn spoor en nam na enkele minuten de kop over. Maar de Nederlander maakte bij een van de verraderlijke afdaling een foutje en maakte zo meteen kennis met het Zonhovense zand. Zonder erg, gelukkig. Van der Poel zonderde zich nadien af met Van Aert en Europees kampioen Michael Vanthourenhout.

Sweeck maakte kort nadien ook de oversteek naar de kopgroep, maar het duurde niet lang voor de verwachte afscheiding er kwam. Van Aert en Van der Poel lieten hun kompanen in ronde twee ter plaatse. Van Aert zette zijn rivaal zelfs op een handvol seconden, maar Van der Poel plooide nog niet. Dat moest de Nederlander wel doen na een nieuwe valpartij in ronde drie: Van Aert keek niet meer achterom en stoomde door.

Leuk gevecht om plaats twee

Voor Van der Poel drong zich zo een strijd op om de tweede plek, want na zijn nieuwe val had de viervoudig wereldkampioen opnieuw gezelschap gekregen van Vanthourenhout en Sweeck. De Nederlander maakte bovendien geen al te zekere indruk in de vele zanderige afdalingen en kwam ei zo na nog eens ten val. Van Aert bleef intussen verder wegrijden: na vijf van de acht rondes bedroeg zijn voorsprong al ruim een minuut.

Van der Poel vond in de slotrondes dan toch wat meer vertrouwen en liet met één uitstekende afdaling Vanthourenhout en Sweeck ter plaatse. Maar de autoritaire Wout van Aert was dan al lang gaan vliegen. De Kempenzoon boekte zijn achtste zege in elf veldritten en neemt zo in stijl afscheid van zijn Belgische kampioenentrui. Voor nummer twee Van der Poel is er werk aan de winkel met het oog op het WK over enkele weken.