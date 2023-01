Racing Genk deelt mokerslag uit aan Club Brugge in spectaculaire topper

Vier goals, twee rode kaarten en een kloof van maar liefst vijftien punten: Scott Parker zal zijn debuut bij Club Brugge niet snel vergeten. Genk won de explosieve topper met 3-1, nadat de match voor de rust haast ontaard was in een knokpartij. Club kwam op voorsprong dankzij Vanaken, maar moest daarna verdiend de duimen leggen na de uitsluiting van een losgeslagen Sylla.

Het was wel aangenaam debuteren zo, voor Scott Parker. Een nokvolle Cegeka Arena verwelkomde de landskampioen met vuurwerk, confetti en een sfeertje van de grote dagen. Dat kan ook niet anders: Genk telt twaalf eenheden voorsprong op Club Brugge. En zondag was de ideale gelegenheid om blauw-zwart definitief uit het titeldebat te slaan. Parker koos voor Balanta in plaats van voor de geschorste Onyedika en gaf Buchanan verder verrassend de voorkeur op Mata. Bij Genk speelden the usual suspects - nieuwkomer Sor zat op de bank.

In de tribune voelden we het quasi meteen: er zat hoogspanning op deze match. Op een slecht veld - de bal rolde heel stroef - kregen we een bitsig begin te zien, toen nog gekoppeld aan goed voetbal. Club dreigde een eerste keer met een voorzet van Buchanan die net niet verlengd werd door Jutgla, de in ere herstelde Skov Olsen plaatste dan weer een bal in de handen van Vandevoordt. Genk had het lastig en kwam ook op achterstand. Lang en Meijer combineerden zich naar de achterlijn, waar die laatste Heynen kinderlijk ter plaatse liet. Een infiltrerende Vanaken had maar binnen te schuiven (0-1). Parker bleef er stoïcijns onder.

Rood voor Vrancken

Gelijk had hij: in minuut 25 hingen de bordjes alweer in evenwicht. Een korte corner werd op het hoofd van Cuesta geschilderd, die de bal voorbij een grabbelende Mignolet in het lege doel kopte. Het begin van een zinderende topper, denk je dan. Maar wat volgde, had meer weg van een ordinair straatgevecht. Op het halfuur ging Paintsil Lang te lijf - vreemd genoeg kreeg ook die laatste een gele kaart.

Vijf minuten later was het hek helemaal van de dam toen Vrancken plots rood kreeg van ref Visser. De Genk-coach maakte (te) stevig van zijn oren na een lichte gele kaart voor Munoz en raakte maar niet gekalmeerd. Visser had het toen al even niet meer in de hand - we zouden haast vergeten dat Mignolet voor de rust nog een gemaakt goal voorkwam van Onuachu. En nog eens stond het Limburgse stadion in vuur en vlam: Sylla haalde de aanstormde Paintsil zwaar neer na een misverstand. Het publiek wou rood zien, Visser hield het onbegrijpelijk bij geel. Het was duidelijk: de rust moest ook rust brengen.

Tijdens de tweede helft werd gelukkig opnieuw aan voetballen gedacht. Genk nam het initiatief en moest altijd op voorsprong komen via Heynen, die een zwakke tussenkomst van Sylla niet kon afstraffen. Maar ook aan de overkant moest het eigenlijk altijd prijs zijn. Een messcherpe counter belandde in de voeten van Lang. Hij moest scoren of afleggen op Jutgla, maar deed geen van beide. We waren toen een uur ver: deze topper moest wel nog een winnaar krijgen. Parker bracht Yaremchuk en Rits - die speelde voor de eerste keer na acht maanden revalideren - voor Jutgla en Balanta. Maar het doelpunt viel aan de overkant. Een prachtige combinatie tussen El Khannouss en Paintsil eindigde bij Onuachu, die Mechele in de wind zette en scoorde (2-1).

Sylla slaat door

Club stond virtueel op vijftien punten achterstand, een scenario dat ze bij blauw-zwart absoluut wilden vermijden. Skov Olsen schroeide de vuisten van Vandevoordt, maar de grootste kans op de gelijkmaker werd de nek omgewrongen door Yaremchuk. Rits werd prachtig vrijgespeeld door Vanaken en legde af op de spits van 16 miljoen euro. Die schoof een onmisbare kans naast ter hoogte van de kleine rechthoek. Je moest het met je eigen ogen hebben gezien om het te geloven.

Het nekschot voor blauw-zwart volgde even later toen een losgeslagen Sylla dan toch nog rood kreeg. Na een overtreding op Onuachu ging de jonge Ivoriaan fel protesteren, met geel achter zijn naam. Waarom? Niemand die het wist, maar Club mocht wel nog een kwartier met tien verder. En natuurlijk volgde de doodsteek. Heynen liep een bal van El Khannouss met wat geluk binnen en ook daar zag Mignolet er niet goed uit. Wedstrijd gespeeld in minuut 81, want Club gooide de handdoek.

Het slot van de wedstrijd tikte Genk de wedstrijd uit, de Limburgers blijven dus perfect op koers als leider. Door de nederlaag van Gent blijft Club Brugge in de top vier, maar er ligt heel veel werk op de plank voor Parker. En een nieuwe landstitel zal niet voor dit seizoen zijn.