Mikaela Shiffrin evenaart record van Lindsey Vonn

Mikaela Shiffrin heeft zondag voor de 82e keer in haar carrière een wereldbekerwedstrijd alpijnse ski gewonnen. De 27-jarige Amerikaanse evenaart zo het record van skilegende en landgenote Lindsey Vonn.

Shiffrin was de beste in de tweede wereldbekermanche reuzenslalom van het weekend in het Sloveense Kranjska Gora. Na twee runs totaliseerde ze 1:52.53. Daarmee was ze 77 honderdsten sneller dan de Italiaanse Federica Brignone. De Zwitserse Lara Gut-Behrami, regerend wereldkampioene in de discipline, werd derde op 97 honderdsten.

‘Ik was zo nerveus voor deze run. Ik heb er uitslag van in mijn gezicht, zo nerveus was ik’, zei Shiffrin na afloop. ‘Ik weet niet hoe het komt. Misschien kwam het wel een beetje omdat het om mijn 82e ging. Ik wilde gewoon heel erg goed skiën, en dat heb ik gedaan.’

Shiffrin won dit seizoen al acht wereldbekermanches (vijf slaloms, twee reuzenslaloms en een Super-G). Ze behaalde haar allereerste zege in december 2012 in een slalom in het Zweedse Are. Intussen staan er op haar erelijst onder meer 51 slaloms, zeventien reuzenslaloms en vijf Super-G’s. Ze werd ook al twee keer olympisch kampioene (slalom 2014, reuzenslalom 2018) en zes keer wereldkampioene.

De Amerikaanse heeft in de tussenstand van de algemene wereldbeker, die ze vorig seizoen voor de vierde keer won, een ruime voorsprong van 419 punten op de Slovaakse Petra Vlhova, die zondag vierde werd. In de WB reuzenslalom blijft de Italiaanse Marta Bassino, zondag vijfde, aan de leiding voor Shiffrin.

Record

De wereldbeker gaat dinsdag verder met een slalom in het Oostenrijkse Flachau. Shiffrin kan dan alleen recordhoudster worden bij de vrouwen. Ze deelt het record nu met Lindsey Vonn, die 82 keer als eerste finishte. Zelfs het alltime record van 86 van de Zweed Ingemar Stenmark, dat al ruim dertig jaar staat, is binnen hand­bereik.

The New York Times berekende dat als Shiffrin (27) net als Vonn tot haar 33ste blijft skiën en daarbij grofweg half zo succesvol is als nu, ze de honderd wereldbekeroverwinningen zal passeren (ze wint nu bijna 35 procent van haar races).