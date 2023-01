Shirin van Anrooij temt het Limburgse zand als de beste

Shirin van Anrooij heeft haar sterke weken andermaal in de verf gezet in Zonhoven. De Nederlandse kon het Limburgse zand het best bedwingen en pakt zo de zege in deze wereldbekermanche. Nummer twee Puck Pieterse kwam binnen op meer dan een minuut.

Vergeleken met de Superprestigecross in Zonhoven stonden grote namen als Fem van Empel, Lucinda Brand, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij dit keer wel aan de start. Het was die eerste die de beste start nam, maar daar bleef het ook meteen bij. Van Empel wordt bij de eerste passage al het slachtoffer van de gevreesde kuil, waarna de Nederlandse even moet bekomen. Even later maakt ook Zoe Bäckstedt van dichtbij kennis met het Limburgse zand.

Door het wegvallen van Van Empel vooraan zag Puck Pieterse haar kans schoon. Zij nam wat meters, maar op de lastige schuine kant moest ook zij wat terrein prijsgeven. Daardoor kon een derde renster de leiding nemen: Shirin van Anrooij. Al zat Pieterse niet ver weg van haar landgenote.

Het duo verzamelde een mooie voorsprong op eerste achtervolgers Brand, Alvarado en Van der Heijden. Van Empel was bezig aan een inhaalrace.

Pieterse in het zand

De kuil bleef ook in de tweede ronde verschillen veroorzaken. Pieterse ging over haar stuur en zag Van Anrooij wegrijden. Zij kliefde zonder problemen door het zand en had na verloop van tijd vijftien seconden voorsprong op Pieterse.

De Nederlandse van Alpecin-Deceuninck wist niet dichterbij te komen, integendeel. Van Anrooij reed meer en meer weg en was op weg naar haar vijfde zege van de voorbije weken. Achter Pieterse werd er gestreden voor de laatste podiumplaats. Na een sterke inhaalbeweging stak Van Empel Van der Heijden en Brand voorbij. De Europese kampioene leek zo de schade te beperken in het wereldbekerklassement.

Een ontketende Van Anrooij bleef tot op het einde foutloos en kwam solo over de streep. Van Empel kon Pieterse in de laatste ronde uiteindelijk niet meer bedreigen en werd na een heuse inhaalrace derde.