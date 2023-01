Eenzijdig staakt-het-vuren afgelopen, vijandelijkheden nooit echt gestopt: ‘Er komt zeker een overwinning’

De door Rusland afgekondigde wapenstilstand van 36 uur is zaterdagavond afgelopen zonder dat de vijandelijkheden echt onderbroken werden.

‘De wereld heeft vandaag opnieuw gezien hoe onwaar alle woorden zijn die door het hoogste niveau in Moskou worden uitgesproken’, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski zaterdag in een videoboodschap.

‘Ze spraken over een zogenoemd staakt-het-vuren, maar de realiteit is dat Russische granaten Bachmoet en andere Oekraïense posities opnieuw hebben getroffen’, verklaarde Zelenski. ‘Opnieuw is het bevestigd: alleen de verdrijving van de Russische bezetter van het Oekraïense grondgebied en de eliminatie van alle mogelijkheden voor Rusland om druk uit te oefenen op Oekraïne en heel Europa zullen leiden tot het herstel van een staakt-het-vuren, veiligheid en vrede.’

Het staakt-het-vuren, dat vrijdagmiddag door Moskou werd afgekondigd naar aanleiding van het orthodoxe kerstfeest, eindigde om middernacht plaatselijke tijd. Oekraïne beschuldigde Rusland ervan zijn eigen bestand niet te respecteren terwijl Moskou Kiev dan weer verweet de toepassing ervan te hebben verhinderd door Rusland te dwingen om te reageren op beschietingen. Ondanks het staakt-het-vuren kwamen de afgelopen 24 uur toch twee burgers om het leven in Oekraïne, stellen de lokale autoriteiten.

Offensief

Rusland laat intussen weten dat de plannen van de ‘speciale militaire operatie’ niet gewijzigd zijn. ‘Er zal zeker een overwinning komen’, zegt Sergej Kiriyenko, een medewerker van Poetin. De Oekraïense president Zelenski waarschuwde woensdag opnieuw dat Rusland een grootschalig nieuw offensief voorbereid.

Sinds het staakt-het-vuren ten einde is heeft de Oekraïense defensiestaf al meer dan vijftig Russische raketaanvallen geregistreerd in verschillende provincies in het land. Volgens de viceminister van Defensie Hanna Maliar is de situatie in het oosten moeilijk en boeken de Russische strijdkrachten in bepaalde gebieden vooruitgang. Ze had het onder meer over Soledar, een stadje in de buurt van Bachmoet waar de zwaarste gevechten plaatsvinden. Tegelijkertijd rukken ook de Oekraïense soldaten op in andere regio’s, zei ze ook.