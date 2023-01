Bouchez: ‘Staan enkele uren van nucleair akkoord af’

Volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zal een nucleair akkoord over enkele uren beklonken zijn. De betrokken kabinetten zitten samen en mogelijk komt vandaag nog de kern van vicepremiers bijeen.

Vanaf de nieuwjaarsreceptie van de MR in Charleroi ziet partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez de witte rook al hangen. Via een videoverbinding vertelde hij in De zevende dagdat er gisteravond belangrijke stappen zijn gezet in de zoektocht naar een nucleair akkoord. ‘We staan enkele centimeters van de finish af’, zei Bouchez. ‘Het is een kwestie van enkele uren om af te ronden, niet noodzakelijk van dagen.’

• Vandenbroucke: ‘Engie moet eerlijk bedrag betalen voor ontmanteling’

Groot struikelblok in de besprekingen over het langer openhouden van de jongste twee kerncentrales in ons land, Doel 4 en Tihange 3, is de vraag wie zal moeten betalen voor de berging van het kernafval. Op de vraag of de belastingbetaler daar mee voor zal opdraaien, antwoordt Bouchez dat het akkoord evenwichtig zal zijn en dat Engie zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moet opnemen. ‘Er is geen sprake van dat dit de staat geld zal kosten, Engie is immers een winstmakend bedrijf’, zei Bouchez. ‘Maar de regering moet wel haar verantwoordelijkheid nemen en een duidelijk kader vastleggen voor dit businessmodel. Houdt Engie zich niet aan de regels, dan kunnen daar hoge boetes tegenover staan.’

Kabinetten zitten samen

Binnen de regering wordt bevestigd dat de landing is ingezet. De betrokken kabinetten zitten momenteel samen in een interkabinettenwerkgroep en als die groen licht geeft, komt de kern van vicepremiers mogelijk vandaag nog samen. Dat wist een hooggeplaatste bron binnen de regering aan De Standaard te vertellen. Ook volgens die bron is het slechts nog een kwestie van punten en komma’s.

Of het akkoord nog vandaag gepresenteerd zal worden, is nog niet duidelijk. Wellicht hoopt het beursgenoteerde bedrijf Engie nog voor het openen van de beurs morgenvroeg te kunnen communiceren.

De deal over het na 2025 nog tien jaar langer openhouden van de twee kerncentrales had eigenlijk al vorig jaar moeten zijn beklonken. Of zoals Bouchez het zei: ‘De deadline was 31 december, vandaag zijn we 39 december.’