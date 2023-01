Zes journalisten van de openbare omroep van Zuid-Soedan zijn gearresteerd. Dat maakte perswaakhond CPJ vrijdag bekend. De journalisten worden verdacht van de ‘ongeoorloofde verspreiding van beelden’. Op de video, die eind vorig jaar viraal ging op sociale media, lijkt president Salva Kirr (71) in zijn broek te plassen.

Het zestal werkt voor de SSBC, de South Sudan Broadcasting Corporation. Volgens CPJ zijn ze gearresteerd door agenten van de geheime dienst. Het zou vooral gaan om camerajournalisten en monteurs. De beelden werden nooit uitgezonden door de SSBC, maar het zestal zou weten wie ze heeft gemaakt en gelekt.

Het opduiken van de beelden veroorzaakte heel wat ophef in Zuid-Soedan. Critici stelden zich meteen vragen bij de gezondheidstoestand van Kirr. De 71-jarige president greep in 2011 de macht toen Zuid-Soedan onafhankelijk werd. Daarna vonden er geen verkiezingen meer plaats in het land. Zuid-Soedan kampt al jaren met een humanitaire crisis. Het land kreunt onder aanslepende gewapende conflicten, voedseltekorten en de gevolgen van de klimaatopwarming.