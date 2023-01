De lerares die in Virginia werd neergeschoten door een zesjarige jongen is nog altijd in levensgevaar. De directeur van de scholengroep reageert verontwaardigd.

Een zesjarige jongen is vrijdag in de Verenigde Staten gearresteerd nadat hij zijn onderwijzeres van het eerste studiejaar had neergeschoten. De tragedie vond plaats op de Richneck Elementary School in Newport News, Virginia (oost), bijna 300 km ten zuiden van Washington.

‘Ik ben in shock en gedemoraliseerd’, zei George Parker, de superintendent van de Newport News Schools op een persconferentie. ‘We doen er alles aan om onze scholen veilig te maken voor de kinderen. Maar wie verwacht er nu zo een jonge dader? Het is toch niet te vatten dat een 6-jarige met een wapen op school verschijnt.’

Parker pleit voor strengere wapenwetten. ‘Ik klink als een plaat die blijft hangen. Ik blijf herhalen dat we wapens uit de handen van onze jongeren moeten houden.’

Op de school zouden metaaldetectoren gestaan hebben, maar niet elke leerling wordt gecontroleerd.

Slachtoffer

De leerkracht die werd neergeschoten, is in levensgevaar. Maar haar toestand zou al iets verbeterd zijn. Volgens Amerikaanse media gaat het om de dertiger Abby Zwerner.

Steve Gonzalez, een ouder van wie het kind in de klas aanwezig was, zegt aan Fox News dat de lerares moedig heeft gereageerd. Nadat ze geraakt was, ‘schreeuwde ze naar de kinderen om weg te vluchten’.

Kind

De politie onderzoek nog hoe de 6-jarige aan het wapen kwam en waarom hij het heeft meegenomen naar school. Het lijkt erop dat de schietpartij geen ongeval was. Ze zou op een ruzie gevolgd zijn.

Volgens Neama Rahmani, voormalig federaal aanklager, kan een kind van zes niet vervolgd worden voor een schietpartij. ‘Ik betwijfel of de jongen zelfs voor langere tijd zal vastgehouden worden. De wet in Virginia gaat ervan uit dat een kind van dit leeftijd niet aansprakelijk kan worden gesteld voor zijn daden. Hoe erg ze ook zijn.’ Een rechter zou het kind wel kunnen weghalen van de ouders en onder toezicht van de staat plaatsen.

Schietpartijen in scholen komen vaker voor in de VS. Maar dat een zesjarige vuurt, is uitzonderlijk. Sinds de jaren zeventig zouden zestien schutters op een school jonger dan tien jaar geweest zijn, schrijft de New York Times. Drie van hen waren zes jaar. Twee daarvan werden beschouwd als een ongeval.