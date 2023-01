Zaterdagmorgen heeft een wolf even vastgezeten in een tuin in Opglabbeek, een deelgemeente van het Limburgse Oudsbergen. De bewoners konden het dier filmen voor het zich uit de voeten maakte.

De bewoners brachten het Natuurhulpcentrum op de hoogte, maar de wolf was al snel weer weg. Het was de eerste keer dat ze in het centrum een oproep kregen van een wolf die binnen een omheining van een tuin zit.

‘Op zich is het niets abnormaals. We vermoeden dat de wolf is afgeweken van zijn vaste traject naar het bos omdat ze er nu aan het werken zijn. En op het onbekende terrein vlakbij het bos heeft hij zich vastgelopen. Het dier heeft zich op geen enkel moment agressief opgesteld,’ aldus Dries Damiaens van het Natuurhulpcentrum.

‘Het valt niet vaak voor dat een wolf in een tuin verzeild geraakt. Dit is uitzonderlijk, maar geen onnatuurlijk gedrag’, zegt Jeroen Denaeghel van het Agentschap Natuur & Bos (ANB).