Prins Harry zegt in het interview met ITV dat hij maar één keer gehuild heeft om de dood van zijn moeder Diana.

Harry vindt dat hij geen emoties mocht tonen toen hij samen met zijn broer het publiek ging groeten aan Kensington Palace na de dood van zijn moeder in 1997.

‘Ik huilde een keer, op de begrafenis’, zegt hij aan interview Tom Bradby in een nieuwe clip van het interview dat zondag wordt uitgezonden. De Britse prins vertelt dat hij zich schuldig voelde, en hij denkt dat zijn broer William hetzelfde gevoel had. ‘Er waren 50.000 boeketten met bloemen voor onze moeder en daar stonden we dan handen te schudden, met de glimlach. En hun handen waren nat, we begrepen niet waarom, maar het kwam van de tranen die ze wegveegden.’

‘Iedereen dacht dat ze onze moeder kende, en de twee mensen die het dichtst bij haar stonden, de twee mensen die zij het liefst zag, konden op dat moment geen emotie tonen.’

In zijn autobiografie Spare beschrijft de Britse prins uitvoerig zijn liefde voor zijn moeder, die in een auto-ongeval in Parijs stierf toen hij 12 jaar was. Hij vertelt dat ze achter de kist van hun moeder moesten lopen terwijl een massa volk toekeek. Zijn vader heeft hem niet omhelsd toen die het nieuws kwam vertellen, zegt Harry. Hij vertelt ook hoe hij met een chauffeur naar de Parijse tunnel is gereden waar zijn moeder stierf, in de hoop om een ‘decennium van niet-aflatende pijn’ eindelijk te kunnen verwerken.

Met zijn boek treedt de prins in de voetsporen van zijn moeder en vader, prinses Diana en koning Charles, die ook een beroep deden op een memoir in de hoop beter ­begrepen te worden. De autobiografie start bij Harry’s traumatische jeugd en eindigt bij het ouderschap samen met zijn vrouw Meghan Markle, die hij in 2016 ontmoette.