Antwerp wint belangrijke topper tegen AA Gent

Antwerp weet weer wat winnen is. Na vijf competitiematchen zonder zege nam het de maat van AA Gent: 2-0. Balikwisha maakte de 1-0, Janssen zorgde vanop de stip voor 2-0 na een strafschop die Hein Vanhaezebrouck met de armen deed wapperen. Met het oog op deelname aan de top vier was dat een erg belangrijke zege: nummer vijf AA Gent volgt nu al op vijf punten.

De ene week is zoiets penalty, de andere week niet. Bruno Godeau zette in de zestien een sliding in en kreeg de bal, al dan niet gedevieerd via zijn kaak, tegen de steunarm. De herhaling bracht weinig duidelijkheid aan het licht. Lothar D’Hondt wees gedecideerd naar de stip, en dat kon Hein Vanhaezebrouck niet begrijpen. Vincent Janssen, die de voorkeur had gekregen op Michael Frey, trok zich er niks van aan: de Antwerp-spits maakte er net na het uur 2-0 van. Wedstrijd gespeeld.

Antwerp was in een aangename openingsfase op voorsprong gekomen via een heerlijk doelpunt van Michel-Ange Balikwisha. Eerst kreeg Janssen een schietkans, de rebound was voor Balikwisha. De flankspeler zocht en vond op beheerste wijze de verste hoek. Prachtige goal voor 1-0.

Zoals gezegd: die eerste minuten waren fijn om volgen. Sven Kums liet van dichtbij de 0-1 liggen – had hij na drie minuten gescoord, dan… -, een schuiver van Avila strandde op de vuisten van Paul Nardi. De openingstreffer hing in de lucht, die kwam er dus ook via Balikwisha, wat ons een voorbode leek voor een prachtige voetbalavond. Dat viel evenwel tegen: het vervolg was een pak minder. Er was veel strijd en holderdeboldervoetbal. De Bosuil kon het best smaken, de neutrale liefhebber was wellicht minder gecharmeerd.

Mark van Bommel zal het niet erg gevonden hebben dat het geen ganse wedstrijd flitsend was. Na vijf competitieduels zonder overwinning was het voor Antwerp – dat de laatste speeldagen wel een goed niveau haalde – vooral belangrijk om nog eens de drie punten te pakken. En dat tegen een rechtstreekse concurrent voor de top vier: voor RAFC kon de avond eigenlijk niet beter verlopen.

Hjulsager op Butez

AA Gent verliet Deurne-Noord met een wrang gevoel. Er waren momenten waarop het druk kon ontwikkelen, er waren ook wel mogelijkheden – Hjulsager trapte op Butez -, maar finaal bleef het toch met lege handen achter.

In het klassement deed Antwerp een uitstekende zaak. Het klom naar de tweede plek naast Union – dat zondag nog tegen Anderlecht uitkomt -, maar vooral: het zette AA Gent op acht punten. Een aanzienlijke kloof. Is die nog te overbruggen?