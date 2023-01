Wisselvallig weer met enkele buien

Het is zondag eerst wisselvallig, met vooral in de Ardennen enkele buien. In het westen blijft het meestal droog.

Aan het einde van de namiddag of ‘s avonds bereikt een actieve regenzone het westen van het land. De maxima variëren van 6 à 7 graden op de Ardense hoogten tot 9 à 10 graden in Laag- en Midden- België. Dat meldt het KMI.

Zondagavond gaat het regenen of vallen er buien vanaf het westen. Hier en daar kan er korrelhagel voorkomen en is een donderslag mogelijk. De minima liggen tussen 2 en 7 graden.

Maandag wisselen opklaringen en soms zwaarbewolkte perioden elkaar af. Er vallen een aantal buien, die in de Ardennen een winters karakter kunnen krijgen. De maxima schommelen tussen 3 en 8 graden.

Dinsdagochtend neemt de bewolking snel toe en over het westen gaat het mogelijk al voor de middag regenen. Na de middag regent het overal, waarbij er in de Hoge Ardennen natte sneeuw kan vallen. Rond de middag schommelen de temperaturen in de meeste streken rond 5 graden. Later wordt het zachter met temperaturen tussen 6 en 12 graden.

Woensdagochtend kan het over het oosten aanvankelijk nog regenachtig zijn. Daarna wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Op het einde van de dag en woensdagnacht vallen er intensere buien vanaf het westen en neemt de wind toe. De maxima bedragen 8 tot 11 graden.

Donderdag blijft het vaak zwaarbewolkt met regen of motregen. De maxima schommelen tussen 5 en 10 graden.