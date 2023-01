Ministers van Justitie ontmoeten elkaar in maart over oorlogsmisdaden in Oekraïne

Het Verenigd Koninkrijk treedt in maart op als gastheer van een bijeenkomst van ministers van Justitie van verschillende landen om te bespreken hoe het onderzoek van het Internationaal Strafhof (ICC) naar vermeende oorlogsmisdaden in Oekraïne kan worden ondersteund, zo meldt de Britse regering zaterdag.

Om welke landen het allemaal gaat, is nog niet duidelijk. Het ICC, gevestigd in Den Haag, is een onderzoek gestart naar mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die zijn begaan in de oorlog die Rusland op 24 februari 2022 tegen Oekraïne is begonnen.

Ook ICC-aanklager Karim Khan zal in maart deelnemen aan de rondetafelconferentie, die zal worden voorgezeten door de Britse minister van Justitie Dominic Raab en zijn Nederlandse ambtgenoot Dilan Yesilgoz-Zegerius.

‘We hebben instrumenten nodig om het werk te doen. We hebben die instrumenten nu nog niet’, zei Khan in december, en hij riep de internationale gemeenschap op zich te concentreren op de ondersteuning - en financiering - van het ICC.

Volgens de Britse regering is de bijeenkomst van de ministers van Justitie bedoeld om ‘de financiële en praktische steun aan het ICC te verhogen en de inspanningen te coördineren om ervoor te zorgen dat het ICC over alles beschikt wat het nodig heeft om de verantwoordelijken voor deze misdrijven te onderzoeken en te vervolgen’.

Raab zei dat de deelnemers manieren zullen bespreken om te helpen bewijzen van de wreedheden te verzamelen en te delen, en om de slachtoffers bij te staan.

‘De Russische strijdkrachten moeten weten dat ze niet straffeloos kunnen handelen en dat wij Oekraïne zullen steunen tot er recht is gedaan’, zei hij.