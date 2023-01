Bart Swings derde na eerste dag EK allround

Bart Swings is vijfde geworden in de 5.000m op de Europese kampioenschapen allroundschaatsen in het Noorse Hamar. In de tussenstand na de eerste dag staat hij derde.

De beste Belgische schaatser eindigde in 6:20.78 in een wedstrijd die verrassend werd gewonnen door de 20-jarige Noor Sander Eltrem (6:12.15). Met zijn derde plaats in het algemeen klassement ligt Swings op medaillekoers. In het verleden is gebleken dat Swings zich door zijn recuperatievermogen bij allroundtoernooien op de tweede dag goed handhaaft.

Na de eerste dag voert Patrick Roest de rangschikking aan (73.781 punten). Op de 1.500 meter van zondag heeft de Nederlander een voorsprong van 1.12 seconde op Eltrem. Het verschil met Swings is 3.90 seconden. In de middag volgt nog de afsluitende tien kilometer, een marathon voor de allrounders.

Op de vijf kilometer leverde Swings een mooie vlakke race af. Even boven of net onder de dertig seconden gingen de rondjes. Hij liet de Nederlander Marcel Bosker achter zich. Swings had het toernooi geopend met een 500 meter in 37.00, hetgeen goed was voor de vierde plek.

Swings en Bosker effenden het pad voor Roest, die in het Vikingschip zijn titel van 2021 verdedigt. Roest zette met rondjes van 29 seconden een keurige 6:13.31 neer. Dat was niet de winnende tijd, want in de laatste rit leverde Eltrem tot grote geestdrift van de Noren de verrassing door 28 seconden op de klok te zetten.

Tas geeft forfait

Bij de vrouwen is de Nederlandse Antoinette Rijpma-De Jong na de eerste dag eerste, voor de Noorse Ragne Wiklund en de tweede Nederlandse, Marijke Groenewoud. Wiklund verraste op de 3.000 meter door te winnen in een goede tijd (3:59.92). Rijpma had in 38.55 seconden de 500 meter opgeëist. Sandrine Tas, die op de 500 meter vijfde was geworden (40.35), trok zich ziek terug.

‘Ik heb al twee dagen last van maag en darmen’, zei Tas tegen Belga. ‘De 500 meter ging nog. De tijd was niet best, maar over de klassering kon ik niet klagen.’ Op het eerste onderdeel van de vierkamp was Tas in 40.35 vijfde geworden.‘Het is niet meer te schaatsen. Het seizoen is nog lang. Ik wil me richten op herstel en daarna de wereldbekerwedstrijden.’