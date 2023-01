Ayatollah Khamenei ontslaat hoofd Iraanse politie

Meer dan drie maanden na de start van de protesten in Iran heeft de leiding in Teheran het hoofd van de politie van het land ontslagen. Het was ayatollah Ali Khamenei zelf die politiechef Hoessein Ashtari zaterdag op de keien zette, zo meldt het persagentschap Isna.

Er werd geen reden gegeven voor de ingreep, maar Ashtari was onder vuur komen te liggen nadat de 22-jarige Iraans-Koerdische vrouw Jina Mahsa Amini in september in politiebewaring overleed. Amini was gearresteerd door de zogenaamde zedenpolitie omdat een paar lokken haar zichtbaar waren onder de verplichte hoofddoek. Haar dood werd de aanleiding voor de protesten in het land, die tot op de dag van vandaag voortduren en gericht zijn tegen de repressieve koers van de regering.

Ashtari heeft altijd volgehouden dat de politie geen schuld had aan Amini’s dood. Critici menen echter dat de jonge vrouw door politieagenten is geslagen en aan een hersenbloeding is overleden.

Ayatollah Ali Khamenei heeft nu Ahmad-Resa Radan, de vorige adjunct-hoofd, benoemd tot hoofd van de Iraanse politie. Hij staat bekend om zijn radicale houding. Hij heeft er met name altijd voor gepleit dat vrouwen zich strikt aan de islamitische kledingvoorschriften houden. Hij vindt ook dat jonge mannen geen haardrachttrends uit het Westen mogen volgen en dat ze voor overtredingen moeten worden gearresteerd. Vanwege mensenrechtenschendingen staat Radan al 12 jaar op een Amerikaanse sanctielijst.