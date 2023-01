Wout van Aert wint in Gullegem

Wout van Aert heeft de Superprestige-veldrit van Gullegem gewonnen. Van Aert was simpelweg de beste, zonder de concurrentie van Mathieu van der Poel en Tom Pidcock, de anderen van de ‘grote drie’.

Van Aert had het vooraf aangekondigd: ‘Zonder Mathieu van der Poel start ik anders.’ Rustiger dus. Wout van Aert startte als vijfde en had geen haast om naar de kop te snellen. Een duel op het scherp van de snee kwam er niet, dat is voor morgen in de Wereldbeker-cross van Zonhoven. Dan is Van der Poel er wel weer bij, ondanks zijn rugproblemen die recent weer opdoken. Volgens een Twitter-bericht ging Van der Poel zaterdag voor een training van 120 kilometer.

Wout van Aert hield Eli Yserbyt, zijn dichtste achtervolger, in de gaten. Van Aert koerst dus zondag, Yserbyt niet. Dus de ene probeerde op reserve te rijden, de andere kon voluit gaan. Maar zelfs dat kon Van Aert niet van winst houden. Hij controleerde de hele wedstrijd, vanaf het moment dat hij dat wilde. Alleen was het even zoeken naar de juiste bandendruk en de juiste banden. Een testkoers, zeg maar.

‘Ik moest alleen even voluit gaan om het gaatje te slaan’, zei Van Aert in een eerste reactie. ‘Ik had misschien iets langer in de wielen moeten blijven, maar het leek me beter om mijn eigen koers te rijden.’

Yserbyt neemt zondag een dag rust met het oog op het BK, waar Van Aert niet aan deelneemt. Laurens Sweeck deed dat vandaag al.

‘Wout kwam om de koers te winnen’, zei zijn ploegleider op Sporza. ‘Al was het wat meer behoudend dan anders.’