Ryanair-personeel voert druk op en plant vanaf februari twee stakingsdagen per maand

Het cabinepersoneel van Ryanair dreigt ermee vanaf februari elke maand twee dagen te staken als de directie blijft weigeren om hen het wettelijk minimumloon te betalen. Dat werd vandaag aangekondigd op een persmoment op de luchthaven van Charleroi, waar ook dit weekend tientallen vluchten zijn geannuleerd door de staking.

De in België gestationeerde stewards van Ryanair hebben deze kerstvakantie twee weekends het werk neergelegd, om aan te klagen dat de Ierse budgetvlieger blijft weigeren het Belgische arbeidsrecht te volgen. Zij beschuldigen Ryanair er onder meer van loon­fiches onvolledig af te leveren, waardoor werknemers soms niet elke maand het minimumloon uitbetaald krijgen of mensen die ­tijdelijk uitvallen uitkeringen ­missen.

‘Het wordt tijd dat de directie van het bedrijf terugkomt met een voorstel’, zegt Didier Lebbe, van de christelijke vakbond CNE. Als er eind januari geen akkoord is gevonden, zal het personeel twee dagen per maand staken totdat er een oplossing is gevonden, zo werd zaterdag besloten tijdens een algemene vergadering.

Ongeveer 200 personeelsleden woonden de algemene vergadering bij. Tijdens de vergadering werd gesproken over het feit dat Ryanair niet heeft gereageerd op de verwachtingen van het personeel, waaronder een minimumloon, en over de laatste verklaringen van het management over de wens van de groep om nog winstgevender te worden. ‘Het personeel is uiterst vastberaden en staat klaar om de staking op te voeren indien nodig’, aldus Lebbe.