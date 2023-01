Skigebieden worstelen met gebrek aan sneeuw

Het skiseizoen is voor velen met een domper gestart, en wie de komende weken een trip heeft gepland, moet met een bang hart afwachten. Want veel buitenlandse skigebieden kampen met een tekort aan sneeuw.

Is het de opwarming van de aarde? Is het ‘toeval’? Het eerste lijkt meer waarschijnlijk. Alleszins is het een feit dat skigebieden worstelen met een gebrek aan sneeuw. En dat is een probleem voor het toerisme daar.

Het zijn niet langer de coronamaatregelen maar de hoge temperaturen die roet in het eten gooien voor de skiërs en hun favoriete hobby. Want met temperaturen die op nieuwjaar bijna 20 graden bereikten, zijn de condities allesbehalve ideaal in de skigebieden rond de Alpen. ‘En waar er wel sneeuw is, is het drukker en is de kwaliteit ook minder goed’, zegt Arjen de Graaf van Wintersport.be in Het Nieuwsblad.

Skigebieden zitten met de handen in het haar. De sneeuw blijft uit, onder meer in Torgon, een gebied in het West-Zwitserse Wallis. En skiën zonder sneeuw, dat is lastig. Conclusie: de economie die grotendeels draait op het toerisme en het skiën, heeft het daar bijzonder moeilijk. Torgon heeft hoogtes tussen de 1.200 en 1.900 meter en dat is te laag. Wie echt wil skiën, moet het hogerop gaan zoeken.

Sneeuwkanonnen maken skiën, onder meer voor wedstrijden, toch mogelijk( foto: Abeldonen, Zwitserland). Foto: ap

Val Thorens overleeft

Het bekende Val Thorens, dat op ongeveer 2.300 meter ligt, met een top van 3.230 meter blijft het goed doen. Het zijn gebieden met gemiddelde hoogten die lijden.

‘Vooral in het noorden van de Alpen, in Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk is het veel warmer dan gewoonlijk waardoor je de hoogte moet opzoeken. Boven de 1.500 meter ligt er sneeuw maar die is matig en zelfs op die hoogte zijn niet alle pistes open. In Italië, dat minder populair is bij Belgen en Nederlanders, zijn de condities beter’, zegt De Graaf.

Het Amerikaanse CNN brengt een getuigenis van Christine Harrison, die al twintig jaar op reis gaat naar het Franse Le Praz De Lys-Sommand. En in tegenstelling tot al die jaren, waarin ze vanuit haar chalet massa’s sneeuw zag, ziet ze nu gras, en niets anders.

De helft van de zowat 7.500 skigebieden is gesloten, zegt directeur Laurent Reynaud van de Domaines Skiables de France. Dat is een gevolg van de combinatie van de recordtemperaturen en daardoor de regen die valt, waar dat anders sneeuw is.

Skiën, dacht u? (foto: Liberec, Tsjechië) Foto: ap

Skitoerisme

Door de warme temperaturen is de sneeuw in veel hoger gelegen skigebieden ook niet ideaal. De sneeuwkristallen worden namelijk erg korrelig door het smeltingsproces. Daarom waarschuwt De Graaf skiërs om voorzichtig te zijn als er toch geskied wordt. ‘Waar er wel sneeuw ligt, is het druk en de kwaliteit is ook minder goed dat gewoonlijk. Er is meer ijs waardoor je minder snel kan stoppen. Dat zijn de ideale ingrediënten voor ongevallen’, zegt De Graaf.

Veel ondernemers en anderen die leven van het skitoerisme zien de nabije (en verdere) toekomst angstig tegemoet. Ook in het Duitse Winterberg, onder meer bekend om zijn bobsleebaan in Noordrijn-Westfalen, is het warm en nat. Maar daar blijft het optimisme leven. ‘Gelukkig kan je er ook heel goed wandelen’, zeggen toeristen die er zijn.

Veel pistes zijn er gesloten, voor liften die wel nog in dienst zijn, is het lang aanschuiven. Met aangevoerde sneeuw, dat wel. van de 28 kilometer sneeuwpistes die normaal beschikbaar zijn, is er nu 9 kilometer geopend. Een dik kwart zeg dus maar.

Er blijft alleen ‘papsneeuw’ over, maar wie geboekt heeft wil van zijn vakantie ‘genieten’, onder welke omstandigheden ook. ‘We kunnen alleen geduld hebben’, zeggen uitbaters van ski-infrastructuren. Want we zijn nog maar begin januari, er is nog veel mogelijk om het winterseizoen te redden.

