Hoe een voormalige loopjongen van Nike in één klap dertig miljoen euro verdiende aan de transfer van Ronaldo

Aan het begin van deze eeuw was Ricardo ‘Ricky’ Regufe nog een jonge beginnende marketeer bij Nike, maar door zijn jarenlange vriendschap met Cristiano Ronaldo en diens breuk met manager Jorge Mendes, is hij plots de makelaar die de grootste sportdeal ooit mee onderhandelde. Verhaal van hoe een onbekende voor het grote publiek in één klap dertig miljoen rijker geworden is.