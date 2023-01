Wat eten we volgende week? Tikka masala met horchata

Na twee weken van gastronomische excessen – met in mijn geval een venijnige indigestie als gevolg – is het culinaire kompas het noorden kwijt. Het duurt weer even voor alles in een comfortabel ritme lijkt te glijden, maar laat dat geen rem zijn op het kookplezier. Buig je goede voornemen om: minder kan ook meer zijn. Meer inspiratie uit verschillende windhoeken met meer vegan shortcuts en meer mildheid, voor mijn maag dan.

MAANDAG

Bladerdeegdagje

Wie de uitdaging aanging om januari zonder dierlijke producten door te komen, hoeft geen onhaalbaar manoeuvre uit te voeren om de (Antwerpse) traditie van verloren maandag te omzeilen. Met een beetje geluk is de rol bladerdeeg in je koelkast met plantaardige olie gemaakt (in plaats van met boter) en ligt er nog een appel of twee op rimpels te wachten in de fruitmand. Na wat schil- en plooiwerk zal je maandag vooral als gewonnen voelen.

DINSDAG

Ottolenghi kiest voor simple

Af en toe komt er een recept voorbij waarvan je eerst niet zou geloven dat het van Ottolenghi is. Mààr drie soorten verse kruiden? En behalve gedroogd eekhoorntjesbrood, heb je de relatief korte ingrediëntenlijst gewoon in huis? De bekende chef belooft bovendien dat je dit bord in minder dan een half uur op tafel zou moeten kunnen zetten? Hoeveel kooklustigen onder ons zou hij overschatten?

WOENSDAG

Wikken, wegen en wokken

Als ik het woord ‘wokken’ ergens hoor vallen, durf ik al eens te fronsen. Te lang heb ik het geassocieerd met slechte pop-upstreetfoodkraampjes en voorgesneden groenten in plastiek verpakkingen. Wat er in zo’n grote pan ging, kwam er nooit beter uit, dacht ik. Tijd om die mening te herzien. De Brusselse chef I-Wen Liu doet voor hoe je met steranijs, gember en shiitake toch snel een heel eigen, Taiwanese smaak te pakken hebt in een wokpan.

DONDERDAG

Rest In Pesto

Vorige week kocht ik een enorme boerenkool, die niet in mijn koelkast paste. Ik moest hem als een ruiker in een grote vaas zetten. Dat had als gevolg dat er elke dag een handje van af werd gegrist om krokant te bakken in de oven. Handig, maar elk boeket heeft een houdbaarheidsdatum. Toen de eerste bladeren geel begonnen te kleuren, stuitte ik op deze pasta van Colette Dike. Het krullende gebladerte verdween linea recta in een heerlijke pestosaus.

VRIJDAG

‘In december drinking Horchata’

Het is niet omdat er een nieuwe kalender tegen de muur hangt, dat ik niet uitgesteld van mijn eindejaarspleziertjes mag blijven genieten. In december droom ik altijd van een glas Horchata. Dat heb ik vooral aan een regel uit het gelijknamige nummer van Vampire Weekend te danken, want het Mexicaanse amandeldrankje is eerder een typisch zomerse verfrissing. Maar het is nu eenmaal zo in mijn hoofd komen te zitten en dus laat ik mijn amandelen alvast een nacht weken om de winter op mijn manier te eren.

ZATERDAG

Een tikje minder heet

Doorgaans ga ik bij een curry vol voor de vlam in de mond, maar mijn gevoelige maag durft weleens tegen te spreken. Dan is deze vegan tikka masala een zachtere keuze. Je hebt misschien iets meer werk met het afzonderlijk opbakken en roosteren van de groenten en de tofoe, maar hoe leuk is het om na al die opgeklede feestdiners met duizend bordjes en bijgerechtjes weer met alleen een lepel uit een kom te eten! Ja, er mag zelfs een elleboog bij op de tafel hangen.

ZONDAG

Lunch in The White Lotus

Hier en daar werd deze week nog van een worstenbrood, appelbol of een verwaarloosd stuk Driekoningentaart – zonder boon – gegeten, maar daar stoppen de Vlaamse culinaire nieuwjaarstradities wel weer. In Sicilië vieren ze hun Capodanno gewoonlijk met Sfincione, pizza met stevige bodem én extra broodkruimtopping. Voor deze versie gebruikte ik het recept voor Zuid-Italiaanse focaccia van chef Giorgio Longo, en gaf er zelf de Siciliaanse twist aan door de tomatensaus mee te laten inbakken.