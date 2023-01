In Muizen, een deelgemeente van Mechelen, is zaterdagochtend een zwaar verkeersongeval met voetgangers gebeurd ter hoogte van dierenpark Planckendael. Er is sprake van één dode. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Politiewoordvoerder Dirk Van de Sande spreekt van een ‘zeer ernstig’ ongeval.

Een zwarte terreinwagen die van Mechelen kwam is om een nog onbekende reden van zijn baanvak afgeweken en ingereden op twee voetgangers en hun hond, die aan de overkant van de straat wandelden. De vrouw en haar hondje zijn overleden, de man werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de bestuurder van de wagen, een man, is overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij de crash zijn nog twee geparkeerde wagens geraakt en raakte ook een woning zwaar beschadigd. Die moet gestut worden. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Zij hebben opvang bij familie.

Een deskundige van het gerecht komt ter plaatse om de precieze oorzaak te onderzoeken. De Leuvensesteenweg zal daardoor wel nog geruime tijd afgesloten blijven. Er is een omleiding via E19 voorzien. Planckendael blijft bereikbaar, fietsers kunnen omrijden via de Leuvense Vaart.