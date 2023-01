Van Verdi tot Víkingur Ólafsson: de beste klassieke concerten van het voorjaar

Welke series, films en expo’s mag je dit voorjaar niet missen? Wat zijn de concerten, boeken en theatervoorstellingen waar onze redactie naar uitkijkt? En waar vind je de beste feestjes? Ontdek hier onze cultuurtips voor het voorjaar.

1. Concertgebouworkest Amsterdam

Wat? De jonge dirigent Klaus Mäkelä, die in 2027 aantreedt als nieuwe chef-dirigent van het befaamde Concertgebouworkest Amsterdam, leidt in Richard Strauss’ indrukwekkende Alpensinfonie.

Ga kijken, want het Concertgebouworkest en Mäkelä lijken een match made in heaven. Bovendien wordt het spektakel: Strauss brengt een groot orkest in stelling, met twaalf hoorns en een indrukwekkende percussiesectie, om de overweldigende natuur in de bergen te schetsen. Wil u nog een reden om te gaan kijken? Sol Gabetta, die met haar cello de stem van koning Salomon vertolkt in de weinig uitgevoerde Joodse cyclus van Ernest Bloch.

Waar en wanneer? 13/1 in Bozar (Brussel)

Piepjonge nieuwe dirigent voor Concertgebouworkest >

2. Child of light

Wat? Brussels Philharmonic, Ictus en Ivan Volkov laten zich inspireren door licht en donker in de muziek voor deze voorstelling.

Ga kijken, want het wordt een spannende ontdekkingstocht door de hedendaagse muziek met het lied Lonely child, waarin Claude Vivier het raakvlak opzoekt tussen liefde en verlies. De Noorse Kristine Tjogersen liet zich in Bioluminescene inspireren door de lichtjes van honderden vuurvliegjes.Als kers op de taart voert Gérald Grisey je met zijn Vortex temporum mee in de maalstroom van de tijd.

Waar en wanneer? 13/1 in De Bijloke (Gent) en 18/3 in Flagey (Brussel)

3. Belcanto!

Wat? Gastdirigent Giovanni Antonini van Anima Eterna gaat samen met het orkest naar de ware aard van het negentiende-eeuwse belcanto: mooi zingen.

Ga kijken, want het wordt een avontuurlijke tocht, van Mozart over Schubert naar Rossini, met sopraan Julia Lezhneva en Jos Van Immerseel aan de pianoforte.

Waar en wanneer? 13/1 in Amuz (Antwerpen), 14/1 in Concertgebouw Brugge

Interview | Giovanni Antonini: ‘Programmatoren worden soms gek van mij’ >

4. Angela Hewitt

Wat? Toppianist Angela Hewitt heeft er net een jarenlange wereldwijde tournee opzitten waarin ze alle Bachwerken voor klavier speelde.

Ga kijken, want Hewitt kent Bachs klavierwerken van binnen en van buiten. Ze is een van die pianisten die op een moderne vleugel het beste uit zijn muziek weet te toveren.

Waar en wanneer? 21/1 in Concertgebouw Brugge

5. Devils and angels

Wat? Een avondje cross-over tussen kamerpop en klassiek, met Rufus Wainwright en het ensemble Amsterdam Sinfonietta. Zij laten zich inspireren door songs over liefde en haat.

Ga kijken, want je krijgt zowel Wainwrights nummers te horen als covers van Prince, Paul Simon en Woodkid. Wainwright verweeft Wagners Tristan und Isolde met zijn ‘Early morning madness’, of een aria van Glück met ‘Devils and angels’. Boeiend wordt het zeker en vast.

Waar en wanneer? 24/1 in Bozar (Brussel)

Recensie | De keizer van de barokpop is terug >

6. Wim Henderickx

Wat? Een herdenkingsconcert naar aanleiding van het plotselinge overlijden van componist Wim Henderickx (60).

Ga kijken, want Henderickx schreef een indrukwekkend oeuvre bij elkaar. Hij was een van de toonaangevendste Vlaamse componisten. Vorig seizoen ging zijn opera De bekeerlinge, naar de roman van Stefan Hertmans, in première.

Waar en wanneer? 24/1 in De Singel (Antwerpen)

Postuum | Bevlogen componist die muziek ademde >

7. Venga la morte

Wat? René Jacobs brengt met B’Rock Orchestra de meesterlijke negende symfonie van Schubert, geflankeerd door de ouverture uit Der Freischutz van Carl Maria von Weber en drie concertaria’s van Mozart, gezongen door de Duitse sopraan Christiane Karg.

Ga kijken, want René Jacobs en B’Rock Orchestra verdiepen zich al jaren in Schubert, met hun veelgeprezen opname van diens symfonieën. Het wordt zonder twijfel een boeiend concert.

Waar en wanneer? 28/1 in De Singel (Antwerpen), 29/1 in De Bijloke (Gent)

Christiane Karg. Foto: ullstein bild via Getty Images

8. Jevgeni Onegin

Wat? Aleksandr Poesjkins roman in verzen Jevgeni Onegin (1830) is een sociale satire op een door verveling verdorde Russische samenleving. Tsjaikovski verwekte de roman in 1881 tot een opera. Een voorstelling over gefrustreerde mensen die zich speelballen van het lot voelen.

Ga kijken, want Tsjaikovski’s bekendste opera zit vol hartstocht, melancholie en opwindende melodieën.

Waar en wanneer? 29/1 tot 14/2 in De Munt (Brussel)

9. Cherchez les femmes

Wat? Harpist Anneleen Lenaerts nodigde twee vrienden uit, pianist Andreas Haefliger en sterfluitist Marina Piccinini, om componistes voor het voetlicht te brengen die in de schaduw werkten van hun mannelijke familieleden.

Ga kijken, want Clara Schumann, Fanny Mendelssohn en Alma Mahler zullen er schitteren. Wat ze precies zullen spelen, weten de muzikanten nog niet, maar dat het een sprankelende namiddag wordt, staat vast.

Waar en wanneer? 5/2 in De Bijloke (Gent)

Interview | Anneleen Lenaerts: 'Kamermuziek is de intiemste vorm van musiceren' >

10. Elisso Virsaladze

Wat? De Russisch-Georgische pianist Elisso Virsaladze is een grootmeester. Met die klinkende naam sluit Flagey zijn altijd boeiende festival Piano Days af. Wat ze zal spelen, staat nog niet vast. Maar een belevenis zal het zeker zijn.

Ga kijken, want de tachtigjarige Virsaladze aan het werk zien, is een buitenkans. En terwijl u toch bezig bent, kunt u maar beter ook enkele van de andere concerten meepikken, met onder anderen Lucas Vondracek, Tamara Stefanovich, Jonathan Fournel en Anthony Romaniuk. Veel mooi pianovolk op een kluitje.

Waar en wanneer? 12/2 in Flagey (Brussel)

11. Graindelavoix en Jan Michiels

Wat? De Messe de Nostre Dame is de oudste volledige mis waarvan we de componist bij naam kennen: Guillaume de Machaut. Graindelavoix bekijkt de muziek door een nieuwe bril en roept daarvoor de hulp in van pianist Jan Michiels.

Ga kijken, want het wordt een ontdekkingstocht waarin de muziek van Machaut in gesprek gaat met werk van György Kurtág, Johann Sebastian Bach en György Ligeti.

Waar en wanneer? 3/3 in Amuz (Antwerpen)

Recensie | Graindelavoix redt de superster van de oude muziek >

Foto: Festival Artonov/DYOD

12. Barbara Hannigan

Wat? De Canadese sopraan en dirigent Barbara Hannigan is festivalartiest van het Klarafestival. In het openingsconcert combineert ze die twee talenten. Met het London Symphony Orchestra brengt ze het mystieke L’ascension van Messiaen en de vierde symfonie van Mahler, die aan het eind een hemelse sopraansolo heeft.

Ga kijken, want Hannigan is een supertalent. Staan ook op het programma: Ravel, Delage en Stravinski met jonge solisten van haar Equilibrium-ensemble en het Ludwig Orchestra (16/3 in Flagey), en een avond met haar landgenoten, de zussen Katia en Marielle Labèque, voor een audiovisueel concert waarin ze negen eeuwen muziek doorkruisen (19/3, Bozar). Op 17/3 kunt u naar een documentaire over Hannigan gaan kijken.

Waar en wanneer? 10/3 en 17/3 en 19/3 in Bozar (Brussel), 16/3 in Flagey (Brussel)

Interview|Barbara Hannigan: 'Lulu vertolken is als een marathon lopen' >

13. Jean-Baptiste Lully

Wat?Thésée is een van de grootste successen van barokcomponist Jean-Baptiste Lully, die nog maar zelden wordt uitgevoerd.

Ga kijken, want Lully focuste zijn opera niet op de heldhaftige Theseus, maar op de wraakzuchtige Medea. Hij zette haar stormachtige gevoelens prachtig om in muziek. Met Christophe Rousset aan het hoofd van Les Talens Lyriques en Karine Desayes als Médée zit u gegarandeerd op het puntje van uw stoel.

Waar en wanneer? 12/3 in Bozar, Brussel

14. Reich/Richter

Wat? Meesterminimalist Steve Reich sloeg de handen in elkaar met een andere grootmeester: kunstenaar Gerhard Richter. Samen met filmmaker Corinna Belz brachten ze de pixels van Richters ‘Patterns’ in harmonie met Reichs ritmes.

Ga kijken, want het wordt een bijzondere ervaring waarin beeld en muziek versmelten in een hypnotiserend totaalspektakel. Met een glansrol voor percussionist Colin Currie, begeleid door het Nederlandse ensemble Asko|Schönberg.

Waar en wanneer? 13/3 in Concertgebouw Brugge en 14/3 in Bozar (Brussel)

Zo begin je aan Steve Reich: de queen mum van het minimalisme >

15. Bastarda

Wat? Elizabeth I Tudor, de Virgin Queen, fascineert al eeuwenlang historici, schrijvers, schilders en componisten. Gaetano Donizetti schreef maar liefst vier opera’s over het Tudortijdperk, die voor deze productie zijn omgesmeed tot een fresco dat het leven van Elizabeth vertelt in twee opera-avonden, goed voor zes uur kijk- en luisterplezier, oorspronkelijk gepland voor 2021, maar uitgesteld door de pandemie.

Ga kijken, want regisseur Oliver Fredi en dirigent Francesco Lanzillotta schetsen in dit ambitieuze project een vrouw die ondanks al haar macht gevangen zit tussen staatszaken en haar intiemste gevoelens.

Waar en wanneer? 21/3 tot 16/4 in De Munt (Brussel)

Foto: rr

16. St. Louis Symphony Orchestra

Wat? De afsluiter van het Klarafestival, met het befaamde St. Louis Symphony Orchestra onder leiding van Stéphane Denève, voormalige dirigent van Brussels Philharmonic, en met publiekslieveling Víkingur Ólafsson in een glansrol.

Ga kijken, want met de Symfonische dansen van Rachmaninov, de suite uit Prokofjevs humoristische opera De liefde voor de drie sinaasappels en Griegs aartsmoeilijke Pianoconcerto is avontuur verzekerd.

Waar en wanneer? 26/3, Bozar (Brussel)

17. Dieterich Buxtehude

Wat?Membra Jesu Nostri van Dieterich Buxtehude toont de vroege barok van zijn allermooiste, intiemste kant. In zeven cantates staat Buxtehude stil bij evenveel lichaamsdelen van de lijdende Jezus: voeten, knieën, handen, zij, borst, harst en gezicht.

Ga kijken, want het Ensemble Correspondances is uitstekend geplaatst om dit intieme passiestuk subtiel te brengen, met een glansrol voor de mezzo Lucile Richardot.

Waar en wanneer? 25/3 in Concertgebouw Brugge

18. Maria Mater Meretrix

Wat? Topviolist Patricia Kopatsjinskaja en sopraan Anna Prohaska schetsen een portret van de figuur van Maria, die door de eeuwen in alle mogelijke gedaanten componisten heeft geïnspireerd.

Ga kijken, want het belooft een spannende muzikale trip te worden, waarin niet alleen de treurende moeder aan de voet van het kruis aan bod komt, maar ook Maria Magdalena - die later niet bepaald de perceptie mee had. Kopatsjinskaja en Prohaska reizen van de twaalfde eeuw tot nu, van gregoriaans en Hildegard von Bingen tot György Kurtág.

Waar en wanneer? 20/4 in De Singel (Antwerpen)

Patricia Kopatsjinskaja. Foto: Marco Borggreve

19. Verdi Requiem

Wat? Verdi’s Requiem is een van de toppers van het romantische koorrepertoire.

Ga kijken, want Verdi’s Requiem is een meesterwerk dat afwisselend intiem en theatraal klinkt en een enorm spectrum aan emoties biedt. Met het Collegium Vocale en Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Herreweghe beleeft u ongetwijfeld een beklijvende avond.

Waar en wanneer? 27/4 in Bozar (Brussel), 28/4 in De Bijloke (Gent), 29/4 in de Koningin Elisabethzaal (Antwerpen)

20. Mahler en Schubert

Wat? De vierde symfonie van Mahler staat dit voorjaar twee keer op het programma. Naast de versie van Barbara Hannigan en het London Symphony Orchestra is dit de versie van Opera Ballet Vlaanderen, met dirigent Aléjo Perez en sopraan Elisa Soster.

Ga kijken, want Perez combineert Mahlers vierde met een ‘recompositie’ van de onvoltooide tiende symfonie die Franz Schubert bij zijn dood naliet. Componist Luciano Berio reconstrueert of voltooit de symfonie niet, maar laat zijn eigen klankwereld en taal dialogeren met die van Schubert, en toont zo hoe visionair Schubert was.

Waar en wanneer? 18/5 in De Bijloke (Gent) en 21/5 in de Handelsbeurs (Antwerpen)