Vandenbroucke: ‘Engie moet eerlijk bedrag betalen voor ontmanteling’

De federale regering wil dat uitbater Engie een ‘eerlijk’ bedrag betaalt voor de ontmanteling van kerncentrales. Dat zei Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke zaterdag in De ochtend op Radio 1. Wanneer er precies nieuw overleg plaatsvindt, wou de minister niet kwijt.

Het gaat om een van de twistpunten in de onderhandelingen met de Franse groep over de levensduurverlenging van de reactoren Doel 4 en Tihange 3. De gesprekken hadden voor de jaarwisseling tot een akkoord moeten leiden, maar blijven aanslepen. De Franse zakenzender BFM Business berichtte donderdag op basis van een bron dicht bij Engie dat premier Alexander De Croo (Open VLD) deze week nog wil afronden.

Wanneer er precies nieuw overleg plaatsvindt, wou Vandenbroucke zaterdagochtend niet kwijt. ‘Ik heb er goeie hoop in dat we kunnen afronden, maar we zijn nog niet zo ver’, zei hij in De ochtend. De vicepremier benadrukte dat bij een akkoord niet alleen bevoorradingszekerheid, maar ook de betaalbaarheid centraal staat.

‘Engie is als uitbater van kerncentrales historisch verantwoordelijk voor het afval dat daar tot stand komt, waarvan de berging veel geld kost, en de latere ontmanteling van die centrales als ze niet meer bruikbaar zijn, wat ook veel geld kost’, zei hij. ‘Ze hebben daar winst mee gemaakt, dat is normaal, maar ze zijn ook verantwoordelijk om het op te kuisen.’

Volgens Vandenbroucke wil Engie die verantwoordelijkheid nu al afkopen. ‘Wij zeggen als regering “ja”, als dat een eerlijke deal is en als met die aflossing ook echt de toekomstige risico’s zijn gedekt’, aldus de vicepremier. ‘Wij willen niet dat het probleem van nucleair afval en de ontmanteling van centrales plotseling helemaal bij de belastingbetaler belandt.’

Dat Engie bij de onderhandelingen alle troeven in handen heeft, ontkende hij. ‘Ze kunnen niet vragen wat ze willen. Zij willen ten aanzien van hun aandeelhouders op een voor hen goede manier op termijn uit het nucleaire stappen. Daarvoor hebben ze ons ook nodig’, gaf hij te kennen. ‘We willen een goed akkoord, een eerlijke deal. Ook Engie heeft dat nodig.’