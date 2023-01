Eerste vliegtuig geland uit China waarvan afvalwater wordt gecontroleerd op coronavirus

In Zaventem is vanochtend het eerste vliegtuig uit China geland waarvan het afvalwater zal worden gecontroleerd op de aanwezigheid van het coronavirus. Zo hoopt men te leren welke varianten circuleren in China.

Nu China zondag de reisbeperkingen versoepelt tijdens een enorme besmettingsgolf, nemen Europese landen maatregelen om een opstoot hier te voorkomen door een mogelijke nieuwe variant. Vanochtend is op Zaventem de eerste vlucht geland waarvan het afvalwater zal worden getest op varianten van het coronavirus. De luchthaven en de federale overheidsdienst Volksgezondheid bereikten daarover eerder deze week een akkoord.

Aviapartner, de bagageafhandelaar van Hainan Airlines, heeft het afvalwater opgevangen met een aparte vrachtwagen, die volledig werd gereinigd. Een medewerker van Saniport, de dienst van de FOD die toeziet op gezondheidsrisico’s in het internationale verkeer, zal daarvan een staal nemen en overbrengen naar een laboratorium in Leuven. Volksgezondheid staat in voor de kosten. Het gaat om een testproject, want het is afwachten of het afvalwater in kwestie nog bruikbaar is, aangezien er meestal een sterk desinfecterend middel aan wordt toegevoegd.

Aankomende reizigers op de vlucht van zaterdag moesten overigens nog geen negatieve coronatest voorleggen, dat verandert wel op zondag wanneer de maatregel in werking treedt. De betrokken luchtvaartmaatschappij en de uitbater van Brussels Airport zullen de reizigers daarop moeten controleren.