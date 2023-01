Jack Ma geeft controle in Ant Group op

De Chinese miljardair Jack Ma heeft zijn controle over Ant Group, het betalingsbedrijf van e-commerceconcern Alibaba, opgegeven. De stemrechten worden verdeeld over de oprichter, het management en personeelsleden, zo maakte het bedrijf bekend.

Het nieuwe beleid heeft geen gevolgen voor de ‘economische belangen’ van aandeelhouders, luidt het. Volgens persbureau Reuters bezit Ma rechtstreeks 10 procent van Ant. De Alibaba-oprichter zal ook stemrechten behouden, maar die zouden zakken van meer dan 50 procent naar zowat 6,2 procent, zo berekende zowel Reuters als financieel persbureau Bloomberg.

Daarnaast voegt Ant ook een extra onafhankelijk lid toe aan zijn raad van bestuur. Die zijn daardoor voortaan met vijf en in de meerderheid.

Ma verdween ruim twee jaar geleden uit de schijnwerpers nadat hij kritiek had geuit op de Chinese financiële regulatoren. Die hadden een beursgang van 37 miljard dollar van Ant in 2020 op de valreep getorpedeerd, omdat ze vreesden dat het bedrijf een risico zou vormen voor de stabiliteit van het Chinese financiële systeem. Sindsdien zette de groep in op een reorganisatie.

Ondertussen zou Ant een nieuwe beursgang voorbereiden. Het herverdelen van de stemrechten betekent dat een herlancering vertraging zou oplopen. Een beursgang na een verandering van controle is op de zogenaamde Chinese beurzen voor A-aandelen pas mogelijk na drie jaar, op de Star-beurs in Shanghai na twee jaar en op de beurs in Hongkong na één jaar.