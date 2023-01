Eerst opklaringen, maar regen in de namiddag

Er zijn zaterdagochtend eerst nog opklaringen, maar in de loop van de namiddag neemt de bewolking toe en bereikt een nieuwe regenzone ons land. De maxima liggen tussen 6 graden in de hoge Ardennen en 10 graden in Vlaanderen. De zuidenwind wordt matig tot vrij krachtig en er zijn rukwinden mogelijk tussen 50 en 60 kilometer per uur, zo meldt het KMI.

Zaterdagnacht trekt de regenzone verder naar het oosten. Pas in het tweede deel van de nacht trekt ze weg via de Ardennen. Het wordt dan wisselend bewolkt met enkele buien. De minima liggen tussen 4 graden in de hoge Ardennen en 8 graden in de meeste andere streken.

Zondag is het eerst wisselend bewolkt met enkele buien, vooral in de Ardennen. Vervolgens neemt de bewolking toe en ‘s namiddags of ‘s avonds volgen regen of vrij intense buien. De maxima liggen tussen 5 graden in Hoog-België en 10 graden in Vlaanderen.

Maandag wisselen opklaringen af met wolkenvelden en buien. In de Ardennen is er kans op wat winterse neerslag. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden.

Dinsdagochtend zijn er opklaringen mogelijk. Maar de bewolking neemt toe en vanaf het westen trekt een regenzone over het land. De middagtemperaturen liggen tussen 2 en 7 graden, maar later op de dag en tijdens de avond kunnen de maxima oplopen tot 12 graden.

Woensdagochtend regent het mogelijk nog in het oosten van het land. Elders is het overwegend droog met wolkenvelden en opklaringen. Later neemt de kans op buien toe. De maxima, tussen 8 en 12 graden, worden al ‘s ochtends bereikt.

Donderdag is het zwaarbewolkt met regen en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De maxima liggen tussen 7 en 12 graden.