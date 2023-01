Op Sicilië houden ze op oudejaarsavond traditiegetrouw een pizza party. Geen perfecte ronde schijven met flinterdunne bodempjes, de Sicilianen houden van een focaccia-achtig deeg, in een groot rechthoekig bakblik, met ansjovis én extra pangrattato. De tomatensaus zorgt voor een sponzig geheel in de oven, nét wat je wil bekomen.

Ingrediënten voor 1 grote pizza

Voor het deeg:

300 g bloem type 00 or T45

200 g semola rimacinata di grano duro (griesmeel van harde tarwe)

15 g verse gist of 5 g droge gist

15 g zout

10 g suiker

30 g olijfolie

300 ml lauw water

Voor de saus

60 ml olijfolie

1 grote witte ui, fijngesneden

2 tl oregano

(1 blikje asjovis)

800 g tomaten in blik

1 tl zout

200 g pecorino of (vegan) Parmezaanse kaas

200 g pangrattato (krokant broodkruim)

Bereiding

1. Los de gist op in het water. Meng alle ingrediënten voor het deeg in een kom en giet in het midden het water-gistmengsel. Omdat het een nat deeg is (wat een extra luchtige en zachte focaccia oplevert) werkt dit het handigst met een keukenrobot met een deeghaak. Doe je dit met de hand? Meng dan alle ingrediënten goed door elkaar met een houten lepel en vouw het deeg daarna een paar keer over elkaar (kneden zal niet lukken) op een met bloem bestoven werkvlak en met bebloemde handen.

Kneed in de robot zo’n 5 à 7 minuten.

2. Laat het deeg in de kom 2 uur rusten op kamertemperatuur, afgedekt met een schone keukenhanddoek.

3. Duw het deeg daarna uit op een met olie ingevette bakplaat en met ingevette handen

4. Verhit de olijfolie in een grote pan en laat de ui hierin glazig worden. Voeg na 5 minuten de oregano toe en laat al roerend 10 minuten sudderen op een laag vuur.

5. Voeg de ansjovis toe en blijf roeren.

6. Voeg de blokjes tomaat toe aan het geheel. Laat zachtjes pruttelen tot de saus na 30 minuten dikker en donkerder is geworden.

7. Breng op smaak met het zout en verdeel de saus daarna over de focaccia in het bakblik.

8. Verdeel de kaas en de pangrattato over de hele pizza. Werk af met nog wat extra olijfolie en bak zo’n 15 minuten in een hete oven, op 230 graden.

Recept deeg: Giorgio Longo

Foto: H Liu